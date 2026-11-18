خبرني - تتواصل التكهنات بشأن خليفة ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين، والذي سيحمل قميصه رقم 10، ويحاول سد الفراغ الذي تركه بعد اعتزاله الدولي.

وكان ميسي خاض آخر مباراة له بقميص الأرجنتين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن قبلها اعتزاله الدولي، مكتفيا بمسيرته الحافلة وما قدمه بقميص راقصي التانغو خلال السنوات الماضية.

كشف فابيان باز، عم نيكو باز نجم الأرجنتين وفريق كومو الإيطالي الواعد، أن سيليا كوتشيتيني، والدة ليونيل ميسي، اختارت الأخير ليكون خليفة لابنها في منتخب راقصي التانغو.

وقال فابيان، في مداخلة إذاعية مع راديو لا ريد الأرجنتيني: "خلال المباراة الأخيرة لميسي كان نيكو باز خارجا من غرفة ملابس الأرجنتين فوجد والدة ميسي متأثرة للغاية وتبكي".

وأضاف: "ذهب نيكو إلى سيليا لتحيتها والتخفيف عنها، فأمسكت بيده وفاجأته بقولها: أنت خليفة ابني".

وواصل: "كنت أنتظر نيكو في السيارة، وعندما وصل قال لي: لا أصدق ما حدث للتو.. ثم حكى لي الموقف".

ولم يعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أو مسؤولي اتحاد الكرة الأرجنتين حتى الآن عن اللاعب الذي سيرتدي قميص ميسي رقم 10 خلال الفترة المقبلة، وسط تقارير تشير إلى أنه منحصر بين المهاجم المخضرم لاوتارو مارتينيز والواعد نيكو باز.