- يشمل التفويض إطلاق جولة دولية للمستثمرين تبدأ في لندن يوم 26 نوفمبر، بمشاركة وزير السياحة الأنغولي

خبرني - تم تعيين KAPITAL by KLEBER GROUP، الذراع الاستشارية للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) التابعة لمجموعة KLEBER GROUP، من قبل وزارة السياحة الأنغولية لتكون شريكها الدولي في مجال الاستثمار، مع تكليفها بدفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة بالبلاد وقيادة التواصل مع المستثمرين في الأسواق الدولية الرئيسية.

يستند هذا التفويض إلى عمل KLEBER GROUP مع أنغولا منذ عام 2025 في مجالات التسويق السياحي الدولي، وترسيخ مكانة الوجهة، والتواصل مع قطاع السفر، وبناء القدرات المحلية، ويوسّع نطاق التعاون ليشمل جذب الاستثمارات.

ستعمل KAPITAL by KLEBER GROUP على تحديد شركاء الاستثمار الدوليين، وبناء العلاقات مع المستثمرين، وتيسير التواصل مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الشراكات طويلة الأمد وتعزيز تقدم المشاريع السياحية المجدية تجارياً.

تدعم الجولة مبادرة Investe Turismo، وهي الاستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة الرامية إلى جذب الاستثمار الخاص في القطاع السياحي. وتنطلق الجولة في لندن يوم 26 نوفمبر 2026، حيث سيعرض وزير السياحة مارسيو دي جيسوس لوبيس دانيال، وجوسيمار أفونسو، كاتب الدولة لشؤون إدارة الأصول السياحية والامتيازات، أولويات أنغولا الاستثمارية السياحية والفرص المختارة. وستلي ذلك محطات أخرى للجولة، وموائد مستديرة للمستثمرين، واجتماعات ثنائية في مراكز مالية رئيسية ضمن الأسواق المستهدفة لأنغولا، وذلك خلال عام 2027.

وتُدعى الجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية ومجموعات الضيافة والمطورون وسائر الشركاء المهتمين إلى التواصل مع فارون كابور، مدير KAPITAL by KLEBER GROUP، عبر البريد الإلكتروني [email protected] لطلب مزيد من المعلومات وتسجيل اهتمامهم بحضور فعالية لندن.

وبهذه المناسبة صرح مارسيو دانيال، وزير السياحة الأنغولي: "السياحة هي نفط أنغولا الأخضر. فمن خلال Investe Turismo، استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار الخاص، والاستثمارات العامة الكبرى في البنية التحتية، هيّأنا الظروف التي تتيح لرأس المال الدولي بناء الجيل المقبل من الفنادق والمنتجعات والتجارب السياحية في أنغولا. ونحن الآن ننقل هذه الفرص مباشرة إلى المستثمرين في المراكز المالية الرئيسية، بدءاً من لندن. ونسعى إلى شركاء على المدى الطويل، تسهم استثماراتهم في توفير فرص العمل وتنمية المهارات وتحقيق منافع لمجتمعاتنا."

ولدعم هذا القطاع، أقرت الحكومة حزمة استثمار عام بقيمة 449 مليون يورو، بتمويل خارجي من مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية اليابانية (MUFG)، لتطوير البنية التحتية في مركز كابو ليدو السياحي وعلى امتداد ممر السياحة الساحلي، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة للاستثمار الخاص.

ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة للسياحة ووزارة السياحة الأنغولية، استقبلت أنغولا 223,140 زائراً دولياً في عام 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2024. وتشير أرقام الحكومة الأنغولية إلى أن إيرادات السياحة بلغت نحو 667 مليون دولار أمريكي، وأن القطاع أسهم في توفير أكثر من 9,000 فرصة عمل في عام 2025.

ومن جهتها قالت جوليا كليبر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة KLEBER GROUP: "يشهد قطاع السياحة في أنغولا نمواً، ويوفر فرصاً استثمارية في مجالات الضيافة والبنية التحتية والسياحة القائمة على الطبيعة. ومن خلال KAPITAL by KLEBER GROUP، نربط أولويات الاستثمار في البلاد برأس المال الدولي وخبرات المشغلين والشركاء على المدى الطويل، وندعم دفع المشاريع قدماً."