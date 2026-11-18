خبرني - يستعد عدد من نجوم كرة القدم حول العالم إلى إغلاق أبواب منازلهم والتسمر أمام شاشات التلفاز للعب النسخة الجديدة من لعبة Grand theft Auto 6 التي تعتبر على نطاق واسع أضخم لعبة تم إنتاجها عبر تاريخ الألعاب الإلكترونية.

وأنهت شركة "روك ستار" الانتظار الطويل للعبة والذي امتد قرابة 13 عاماً، بعدما أعلن عن صدور النسخة الجديدة يوم 19 نوفمبر الجاري.

وقال السويدي ألكسندر إيساك لاعب ليفربول الأسبوع الماضي: سأغلق على نفسي الأبواب وألعب GTA 6 يوم الخميس 19 نوفمبر. هذه خطتي للأيام المقبلة.

وقبل نزول اللعبة بقرابة 4 أشهر، نشر لامين يامال نجم إسبانيا وبرشلونة صورة على حسابه الرسمي في "إنستغرام" وكتب: GTA VI. في إشارة إلى انتظاره صدور اللعبة. أما إيرلنغ هالاند فقال في أبريل الماضي إنه ينتظر صدور اللعبة بفارغ الصبر.

ونشر روميو لافيا لاعب بلجيكا وتشيلسي الإنجليزي صورة عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يقوم بتحميل اللعبة قبل ساعات من إطلاقها الرسمي.