خبرني - تم اختيار كلمة "هيومن" ( إنسان أو إنساني) لتكون كلمة العام 2026 لقاموس "كيمبريدج"، وذلك في الوقت الذي يغيّر فيه الذكاء الاصطناعي نظرتنا لأنفسنا.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الأربعاء، بأن القاموس عرّف معنى كلمة "إنسان" بأنها "تحمل الصفات والعيوب والمشاعر التي تكون لدى الأفراد، على عكس الآلهة أو الحيوانات أو الآلات".

وعلى صعيد متصل، قال كولين ماكنتوش، التابع للمسؤولين عن قاموس "كيمبريدج"، إن "الذكاء الاصطناعي يغير طريقة حديثنا عن كوننا بشرا"، مضيفاً أن "المخاوف بشأن ما قد يفقده البشر عندما يعتمد المرء في التفكير على جهات خارجية، دفعتنا إلى إعادة النظر في مدى اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي".

وأوضح ماكنتوش أن الاستخدام المتزايد لمصطلحات مثل "من صنع الإنسان" يظهر مدى تمييز الأفراد بشكل متزايد بين العمل البشري والذكاء الاصطناعي.

وتعليقا على اختيار القاموس لكلمة "هيومن"، قال بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة للبرمجيات، إن "الذكاء الاصطناعي يجعلنا نفكر بقدر أكبر في معنى أن نكون بشرا"، مضيفا: "قد يساعدنا ذلك في علاج الأمراض، وتحسين التعليم، ومنح الأفراد المزيد من الوقت للتركيز على الأمور الأكثر أهمية".