خبرني - كرمت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الأربعاء، من خلال رئيس شعبة ترخيص السواقين العقيد أحمد الزعبي، المواطن عادل محمود نظمي الصعيدي لأمانته.

وجاء التكريم بعد أن عثر الصعيدي على مبلغ مالي داخل محطة ترخيص الرصيفة المسائية وسلمه لمركز أمن الرصيفة.

وأشاد الزعبي بأمانة المواطن الذي يعكس حسن الخلق والحس بالمسؤولية المجتمعية والمواطنة الصالحة التي يتميز بها أبناء الوطن.

كما تم التأكيد على حرص مديرية الأمن العام على تكريم المواطنين وتحفيزهم، وإيمانا بأن المواطن الشريك الرئيسي لمديرية الأمن العام.

