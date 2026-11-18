خبرني - يُعد قياس ضغط الدم في المنزل من الوسائل المهمة لمتابعة صحة القلب، خصوصاً لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم. لكن الحصول على قراءة دقيقة لا يعتمد على الجهاز وحده، إذ يمكن لخطأ بسيط أثناء القياس أن يعطي نتائج مضللة، وربما يؤثر في قرارات العلاج.

ومن أكثر الأخطاء شيوعاً استخدام كفة الجهاز بمقاس غير مناسب للذراع، وفقاً لممارسين متخصصين في التمريض، إذ قد يؤدي ذلك إلى المبالغة في تقدير ضغط الدم أو تسجيله بمستويات أقل من حقيقته، بحسب تقرير نشره موقع "Eating Well".



مقاس كفة الجهاز.. تفصيل لا ينبغي تجاهله

تأتي معظم أجهزة قياس الضغط المنزلية بكفة ذات مقاس قياسي، لكنها لا تناسب جميع الأشخاص. وعند استخدام كفة أصغر من المطلوب، تضغط بقوة أكبر على الذراع لإحكام إغلاق الشريان مؤقتاً، ما قد يؤدي إلى تسجيل قراءة أعلى من الضغط الحقيقي.

في المقابل، قد تعطي الكفة الأكبر من اللازم قراءة أقل من الواقع. وأظهرت دراسة نُشرت عام 2023 أن استخدام كفة أكبر من المقاس المناسب خفض القراءة بنحو 3.6 ملليمتر زئبق، بينما رفع استخدام كفة أصغر من المطلوب القراءات بمقدار يتراوح بين 4.8 و19.5 ملليمتر زئبق.

قرارات علاجية غير مناسبة

وقد تؤدي هذه الأخطاء المتكررة إلى قرارات علاجية غير مناسبة، سواء بزيادة جرعة الدواء دون حاجة، بما قد يسبب انخفاض الضغط والدوخة أو الإغماء، أو عدم ضبطه بصورة كافية، ما يزيد مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولتجنب ذلك، يُنصح بقياس محيط منتصف الجزء العلوي من الذراع باستخدام شريط قياس مرن، ثم اختيار الكفة التي يتوافق نطاق مقاسها مع محيط الذراع.

5 خطوات للحصول على قراءة دقيقة

لا يقتصر القياس الصحيح على اختيار الكُفة المناسبة، بل يتطلب الالتزام بعدد من الخطوات. أولها الجلوس بهدوء لمدة 5 دقائق قبل القياس، مع إفراغ المثانة، وتجنب التدخين أو تناول الكافيين خلال 30 دقيقة سابقة، لأن هذه العوامل قد ترفع ضغط الدم مؤقتاً.

كما ينبغي الجلوس مع إسناد الظهر، ووضع القدمين بشكل مسطح على الأرض دون تقاطع الساقين. ويجب إسناد الذراع على طاولة بحيث تكون الكفة عند مستوى القلب، لأن ترك الذراع متدلية أو غير مدعومة قد يؤدي إلى قراءات أعلى من الحقيقة.

وضع الكفة مباشرة على الجلد

ومن المهم وضع الكفة مباشرة على الجلد، على مسافة نحو 2.5 سنتيمتر فوق ثنية المرفق، وتجنب ارتدائها فوق الملابس أو لف الأكمام بطريقة تضغط على الذراع.

كذلك، ينبغي عدم التحدث أو استخدام الهاتف أثناء القياس، لأن الحركة والانشغال قد يؤثران في النتائج. ويُفضل إجراء القياس في الوقت نفسه يومياً، وفق توصيات الطبيب، مع أخذ قراءتين يفصل بينهما دقيقة واحدة، ويفضل تكرار ذلك صباحاً ومساءً.

كيف تختار جهاز قياس الضغط المناسب؟

ينصح الخبراء باختيار جهاز يُثبت على الجزء العلوي من الذراع، بدلاً من أجهزة المعصم أو الإصبع، لأنها أكثر حساسية لوضعية الجسم والذراع، وقد تكون أقل موثوقية.

كما يُفضل التأكد من أن الجهاز اجتاز اختبارات التحقق المستقلة من الدقة، ومراجعة قوائم الأجهزة المعتمدة قبل الشراء. ومن المفيد أيضاً اصطحاب الجهاز إلى موعد طبي لمقارنة قراءاته بنتائج جهاز العيادة، والتأكد من دقته عند شرائه ثم بصورة دورية.

متى تستدعي القراءة القلق؟

يُصنف ضغط الدم طبيعياً عندما يكون أقل من 120/80 ملليمتر زئبق، بينما تُعد القراءات التي تبلغ 130/80 أو أكثر ضمن نطاق ارتفاع ضغط الدم وفق التصنيفات الواردة في المصدر.

وإذا ظهرت قراءة مرتفعة أو منخفضة على نحو غير متوقع، يُنصح بمراجعة وضعية الجسم والكفة وإعادة القياس. أما استمرار ارتفاع القراءات فيستدعي التواصل مع الطبيب.

ويجب طلب الرعاية الطبية الفورية عند تسجيل ارتفاع شديد في ضغط الدم مصحوب بأعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الصداع الحاد أو تغيرات الرؤية أو أعراض عصبية.

وختاماً، يعد قياس ضغط الدم في المنزل وسيلة فعالة لمتابعة صحة القلب، لكن دقته تبدأ من اختيار الكُفة المناسبة، والجلوس بطريقة صحيحة، والالتزام بتوقيت ثابت للقياس، مع عدم الاعتماد على قراءة واحدة لاتخاذ قرارات العلاج.