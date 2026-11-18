خبرني - قال مصدران مطلعان إن رومان جوفمان رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دعا إلى شن ضربات أميركية إسرائيلية مشتركة على إيران خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين أميركيين الأسبوع الماضي.

وذكر المصدران أن جوفمان التقى بمسؤولين في الإدارة الأميركية، من بينهم جون راتكليف مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، في واشنطن وأطلعهم على معلومات المخابرات الإسرائيلية بشأن إيران.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جوفمان توجه إلى ميامي أيضا للقاء ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وشارك ويتكوف في قيادة الجهود الدبلوماسية الأميركية بشأن إيران وأوكرانيا.

وجاءت هذه الزيارة بعدما قال ترامب في التاسع من تشرين الثاني إنه سيؤجل شن ضربات على إيران عقب لقاء مع رئيس وزراء قطر، التي تتوسط في محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الإسلامية بهدف تجنب العودة إلى حرب شاملة.

وقال مصدر ثالث، مشارك في الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، إن قادة دول الخليج تحدثوا إلى ترامب وطلبوا منه عدم مهاجمة طهران خوفا من أن تنفذ تهديداتها وتهاجم دول الخليج ردا على ذلك.

ومن المرجح أن يؤدي استئناف الضربات على إيران إلى تصعيد كبير للحرب، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط وأدت إلى مقتل الزعيم الإيراني علي خامنئي ودفعت إيران إلى مهاجمة دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة.

وتأتي لقاءات جوفمان مع المسؤولين الأميركيين بشأن إيران في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطر فقدان السلطة بعد انتخابات غير حاسمة الشهر الماضي.

واتهم منافسون سياسيون لنتنياهو، وهو رئيس وزراء مؤقت حاليا، بالسعي إلى تصعيد الصراع لتحسين موقفه السياسي الضعيف، وهو ما ينفيه نتنياهو.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب يعتقد أن حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها الولايات المتحدة "مدمرة" جدا لإيران، وأنه لا حاجة إلى "عمليات قتالية كبرى".

وأضاف المسؤول أن الرئيس لديه رغم ذلك كل الخيارات المتاحة لضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي.

ولم يعلق المسؤول على أي لقاء بين جوفمان وراتكليف. وأحجمت (سي.آي.إيه) أيضا عن التعليق.

وقال المصدران إن جوفمان أطلع المسؤولين الأمريكيين خلال الاجتماعات على معلومات مخابرات إسرائيلية بشأن إيران. وأشار أحدهما إلى أن المعلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني الذي يمثل محورا رئيسيا للدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

وذكر المصدران أنه في الفترة نفسها تقريبا التي كان فيها جوفمان في الولايات المتحدة، كان الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر، أحد المقربين من نتنياهو، موجودا أيضا في الولايات المتحدة للدعوة إلى شن هجوم مشترك خلال اجتماعات مع مسؤولين في إدارة ترامب.

وأضافا أن نتنياهو يعتقد أن الفرصة المتاحة لشن هجوم آخذة في التقلص. وقال مصدر إن إسرائيل تشعر بالقلق من أن تبدأ الولايات المتحدة في سحب انتشارها العسكري الكبير في المنطقة قبل نهاية العام.

وقال المصدران إن اتصالات جوفمان وديرمر بمسؤولين أمريكيين هي جزء من جهود نتنياهو لإقناع ترامب بشن هجوم جديد على إيران.

ويسود وقف إطلاق نار هش منذ نيسان رغم تبادل إيران والولايات المتحدة إطلاق النار مرارا حتى خلال هذا الأسبوع حين قصفت الولايات المتحدة جزيرة إيرانية وشنت إيران هجمات على الكويت والبحرين.

وتباين موقف ترامب في الأسابيع القليلة الماضية بين التهديد بتصعيد الحرب عبر شن ضربات جديدة على إيران وبين تخفيف حدة الأعمال القتالية. ويقول مسؤولون أميركيون إنه لم يحسم أمره على ما يبدو بشأن كيفية حل الصراع الذي بات لا يحظى بشعبية على الصعيد السياسي.

وذكر المصدران أن الجيش الإسرائيلي يقدر أن إيران لا تشكل تهديدا وشيكا لإسرائيل، مما يعني أن اتخاذ إجراء عسكري على الفور ليس ضروريا. ولم يرد الجيش على طلب للتعليق.

وقال مسؤولان أوروبيان إنه لا توجد مؤشرات على أن الحكومة الإيرانية على وشك الانهيار رغم أن اقتصاد إيران يتعرض لضغوط. وشككا أيضا في ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة وإسرائيل من هجوم عسكري جديد.