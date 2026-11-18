خبرني - قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، الأربعاء، إن عدد طلبات التوظيف في المخزون يبلغ نحو 449 ألف طلب، مشيرا إلى استمرار السحب منه بنسبة 20% مقابل 80% للإعلان المفتوح، حتى صدور جدول تشكيلات عام 2027.

وأوضح النهار أن الأول من كانون الثاني 2027 لا يمثل موعدا لإنهاء العمل بالمخزون، إذ يستمر السحب منه بالنسب المعمول بها حاليا إلى حين صدور جدول التشكيلات، المتوقع خلال أشهر حزيران أو تموز أو آب.

وبيّن أن انتهاء ديوان الخدمة المدنية كمؤسسة لا يعني التخلي عن مخزون طلبات التوظيف، موضحا أن التوجه نحو إنهاء العمل التدريجي بالمخزون بدأ عام 2020 بموجب نظام الخدمة المدنية رقم 9، الذي نص على الانتقال تدريجيا إلى الإعلان المفتوح وصولا إلى عام 2027، واستمرت الهيئة بتطبيق هذا التوجه بعد تأسيسها مطلع عام 2024.

وبحسب النهار، تراجع عدد الطلبات في المخزون من نحو 480 ألفا إلى 449 ألف طلب، فيما يخرج منه سنويا نحو 16 ألف طلب نتيجة بلوغ أصحابها السن المحددة، إلى جانب أسباب أخرى تشمل الوفاة والتجنيد وتغيير الجنسية.

ولفت إلى أن المخزون لم يستقبل طلبات جديدة منذ تشرين الثاني 2023، مؤكدا استمرار حق أصحاب الطلبات المدرجة فيه في انتظار دورهم بالتعيين حتى صدور جدول تشكيلات عام 2027، حتى في حال عدم تقدمهم للإعلانات الوظيفية المفتوحة.

5 علامات إضافية لأصحاب طلبات المخزون

وقال النهار إن أصحاب الطلبات المدرجة في المخزون يستطيعون التقدم لجميع الإعلانات الوظيفية المفتوحة، وليس فقط الوظائف المخصصة للمخزون، مع حصولهم على 5 علامات إضافية عند التنافس، بموجب التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية في 12 تشرين الثاني 2026.

وأوضح أن العلامات الإضافية تسري على الإعلانات الصادرة بعد نشر التعليمات، وتُمنح للمتقدم الذي يستوفي شروط الوظيفة ويجتاز الاختبار ويكون ضمن أعلى 7 متنافسين يصلون إلى المقابلة، ولا تُحتسب لمجرد وجود طلب له في المخزون.

وتدخل العلامات الخمس في المفاضلة النهائية بعد الاختبار والمقابلة، بما يعزز فرص أصحاب الطلبات القديمة في التعيين، إذ قد تصل الفروق بين المتنافسين إلى نصف علامة أو ربع علامة، ما يجعل العلامات الإضافية مؤثرة في ترتيب النتائج، دون أن تعني التعيين بصورة تلقائية.

وأكد النهار أن هذه الميزة لا تنتقص من مبدأ الكفايات باعتباره أساس التعيين في القطاع العام، استنادا إلى المادة 22 من الدستور الأردني، إذ يحصل المتقدم عليها بعد إثبات كفاءته واجتياز مراحل التنافس.



الكفايات ومتطلبات الوظيفة أساس التعيين

وفي معرض حديثه عن اختلاف المهارات بين الخريجين القدامى والجدد، استشهد النهار بتخصص الإعلام، مشيرا إلى التحولات التي شهدها المجال بين ما درسه خريجو عام 2003 وما تتطلبه حاليا مهارات الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الموظف المعين في مؤسسة حكومية يجب أن يمتلك المهارات اللازمة لأداء مهام الوظيفة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءة العمل الحكومي، لافتا إلى أن اختلاف المناهج والأدوات بين الأجيال لا يلغي ضرورة مواكبة التطورات.

وفيما يتعلق بمقترح رفع نسبة التعيين من المخزون إلى 50% مقابل 50% للإعلان المفتوح حتى صدور جدول تشكيلات عام 2027، أكد النهار عدم وجود توجه للعودة عن مسار الانتقال نحو الإعلان المفتوح، موضحا أن وجود 449 ألف طلب في المخزون لا يعني أن جميع أصحابها سيتنافسون على الوظائف المتاحة.

وأشار إلى أن عدد الوظائف الحكومية يبلغ نحو 8 آلاف وظيفة، مؤكدا أن أولوية الهيئة تتمثل في استقطاب الكفاءات وتحقيق العدالة والشفافية في التعيين، نظرا إلى مسؤولية الموظفين عن تقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ مهام مؤسسات الدولة.

وشدد النهار على أن مسؤولية الحكومة في معالجة ملف التشغيل لا تقتصر على توفير الوظائف في القطاع العام، بل تشمل معالجة التشغيل على مستوى المملكة، مؤكدا أن الوظيفة الحكومية لا ينبغي أن تكون الخيار الأول والوحيد أمام الباحثين عن عمل.

وعزا ترسخ ثقافة انتظار الوظيفة الحكومية إلى ممارسات سابقة شجعت الشباب على تقديم طلباتهم في ديوان الخدمة المدنية وانتظار دورهم، مشيرا إلى تغير واقع سوق العمل مع وجود القطاع الخاص والضمان الاجتماعي، وعدم اقتصار فرص العمل على القطاع العام.