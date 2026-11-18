خبرني - قد يحمل بروتين طبيعي في الدماغ مفتاحاً جديداً لمواجهة مرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف، بعدما اكتشف باحثون أن زيادة مستوياته تقلل تراكم بروتينات ضارة مرتبطة بتلف الدماغ، وتساعد في الحفاظ على الوصلات التي تسمح للخلايا العصبية بالتواصل.

وأظهرت الدراسة، التي نشرها علماء من معهد "سانفورد بورنهام بريبيس" في مجلة "Science Advances"، أن تعزيز هذا البروتين قلل مجموعة من التغيرات المرتبطة بألزهايمر، من بينها ضمور الدماغ وتراكم بروتينات "تاو" غير الطبيعية، وذلك في تجارب أُجريت على الفئران.



بروتين "سورلا" ودوره في حماية الدماغ

ركز الباحثون على بروتين يُعرف باسم "سورلا" (SORLA)، سبق أن ارتبط بدوره المحتمل في حماية الدماغ من ألزهايمر، إذ أظهرت دراسات سابقة قدرته على الحد من إنتاج وتراكم بروتين "أميلويد بيتا"، الذي يشكل لويحات في الدماغ وتُعد من السمات الرئيسية للمرض. لكن تأثير هذا البروتين في بروتين "تاو" لم يكن واضحاً بالقدر نفسه.

وفي الظروف الطبيعية، يساعد "تاو" على تثبيت الهياكل الداخلية الدقيقة للخلايا العصبية، بما يدعم وظائفها. لكن عندما يتغير بصورة غير طبيعية، يمكن أن تتجمع بروتيناته في كتل سامة تُعرف بتشابكات تاو، تعطل عمل الخلايا العصبية وترتبط بتراجع القدرات الإدراكية وموت الخلايا. وتُعرف الأمراض التي تتميز بتراكم هذه البروتينات باسم "اعتلالات تاو".

زيادة البروتين تقلل تراكم "تاو" وضمور الدماغ

لدراسة تأثير "سورلا"، طوّر العلماء نموذجاً من الفئران يجمع بين إنتاج كميات إضافية من البروتين البشري والاستعداد لتكوين تشابكات تاو والإصابة بضمور الدماغ وضعف القدرات الإدراكية.

وأظهرت النتائج أن زيادة مستويات "سورلا" حدّت من التغيرات التي تجعل بروتين تاو أكثر عرضة للتجمع، ومنها عملية تُعرف باسم "فرط الفسفرة"، التي تتراكم خلالها مجموعات الفوسفات على البروتين بصورة غير طبيعية.

كما قلل البروتين قدرة تجمعات تاو المشوهة على تحفيز بروتينات أخرى للالتصاق بها وتكوين كتل ضارة جديدة. ولم تقتصر الفوائد المرصودة على تقليل تراكم البروتينات، إذ ساعد "سورلا" أيضاً في الحفاظ على المشابك العصبية، وهي نقاط الاتصال التي تنقل الإشارات بين الخلايا، ودعم مرونة هذه الوصلات الضرورية للتعلم والذاكرة.

غياب البروتين يفاقم تلف الخلايا العصبية

في تجربة عكسية، درس الباحثون فئراناً تفتقر إلى جين "Sorl1" المسؤول عن إنتاج بروتين "سورلا". وأظهرت النتائج أن غياب البروتين أدى إلى تفاقم الأضرار المرتبطة باعتلالات تاو، على عكس ما حدث عند زيادة مستوياته، ما يعزز الأدلة على دوره الوقائي في الدماغ.

كما كشفت التحليلات عن تغيرات في نشاط الخلايا الدبقية، التي تؤدي وظائف مهمة في دعم الخلايا العصبية وحمايتها، إلى جانب رصد نشاط متزايد لمستقبلات من عائلة "بليكسين-بي" عند غياب البروتين.

ويرى الباحثون أن هذا المسار قد يمثل هدفاً علاجياً محتملاً، خصوصاً أن أدوية تستهدف هذه المستقبلات موجودة بالفعل، ويمكن مستقبلاً دراسة إمكانية إعادة توظيفها لمواجهة بعض الاضطرابات المرتبطة بتراكم تاو.

هل يقترب العلماء من علاج جديد لألزهايمر؟

رغم النتائج المشجعة، لا تزال الأبحاث في مراحلها الأولية، إذ اقتصر إثبات التأثير الوقائي على تجارب الفئران، ولا يزال من الضروري التحقق من حدوث التأثيرات نفسها لدى البشر.

ويخطط الفريق لدراسة استجابة أنواع مختلفة من خلايا الدماغ للتغير في مستويات "سورلا"، بما في ذلك استخدام خلايا عصبية ودبقية بشرية داخل أدمغة الفئران لفهم تأثير الطفرات الجينية المرتبطة بالبروتين.

ويأمل الباحثون أن تقود هذه النتائج إلى استراتيجيات علاجية جديدة، سواء عبر تعزيز نشاط "سورلا" أو استهداف المسارات الخلوية الضارة المرتبطة بغيابه، بما قد يفتح آفاقاً مستقبلية لمواجهة ألزهايمر وأنواع الخرف المرتبطة ببروتين تاو.