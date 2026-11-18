خبرني - قال وزير الأمن القومي الأميركي ماركواين مولين، إن الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى إيران تزايدت واستهدفت قطاعات حيوية، تشمل النقل والطاقة والمياه، مشيرا إلى أن جهات سيبرانية مرتبطة بطهران استهدفت البنية التحتية الأميركية.

وتتصاعد المخاوف الأميركية من هذه الهجمات، في ظل تحذيرات رسمية من استهداف جهات سيبرانية مرتبطة بإيران أنظمة حيوية داخل الولايات المتحدة، بما يوسع نطاق التوتر بين البلدين إلى المجال الإلكتروني.

منشآت المياه والطاقة في مرمى الاختراق

وأصدرت وكالات أميركية، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، في تموز 2026، تحذيرا محدثا بشأن أنشطة إلكترونية مرتبطة بإيران تستهدف أنظمة التحكم الصناعية المتصلة بالإنترنت.

وأوضحت التحذيرات أن الهجمات طالت أنظمة مستخدمة في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والمنشآت الحكومية، واستهدفت خصوصا وحدات التحكم المنطقية المبرمجة (PLC)، التي تؤدي دورا أساسيا في تشغيل المعدات والمنشآت الصناعية.

كما رصدت السلطات محاولات لتنزيل ملفات تشغيل خبيثة والتلاعب بالبيانات المعروضة على شاشات المراقبة والتحكم، مشيرة إلى أن بعض العمليات تسببت في اضطرابات تشغيلية وخسائر مالية للجهات المتضررة.

هجمات تتجاوز سرقة البيانات

ولا تقتصر خطورة هذه الهجمات على سرقة المعلومات أو اختراق الحسابات، بل تمتد إلى الأنظمة التي تدير عمليات مادية، من محطات معالجة المياه إلى منشآت الطاقة.

وقد يتيح اختراق هذه الأنظمة تعطيل بعض العمليات أو التلاعب بالمعلومات التي يعتمد عليها المشغلون في إدارة المنشآت واتخاذ القرارات، ما يجعل الأمن السيبراني عنصرا أساسيا في حماية الأمن القومي واستمرارية الخدمات العامة.

وتنسب واشنطن أنشطة من هذا النوع إلى مجموعات مرتبطة بإيران، بينها مجموعات على صلة بالحرس الثوري، ضمن سجل أوسع من العمليات السيبرانية التي تتهم جهات إيرانية بتنفيذها.

لا أدلة على ارتباط الاضطرابات التقنية الأخيرة بهجمات إلكترونية

ويكتسب الملف أهمية إضافية في ظل سلسلة أعطال شهدتها خدمات وشبكات أميركية مؤخرا، وأثارت تساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بهجمات إلكترونية منسقة.

لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد في 17 تشرين الثاني عدم وجود معلومات أو أدلة تربط تلك الاضطرابات بجهات معادية أو بهجمات سيبرانية، فيما قال مدير الاستخبارات الوطنية إن التقييمات لا تشير إلى تعرض الولايات المتحدة لهجوم إلكتروني في تلك الحوادث.