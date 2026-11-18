خبرني - كشف علماء في وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن نيزكاً وردي اللون عُثر عليه في مالي عام 2022، هو قطعة من كوكب المريخ يعود عمرها إلى نحو 4.1 مليارات سنة، ما يجعله واحداً من أقدم ثلاثة نيازك مريخية معروفة عُثر عليها على الأرض.

وأُطلق على النيزك، الذي يزن نحو كيلوغرام واحد، اسم «تيغازا 001»، نسبة إلى السهل الملحي الذي اكتُشف فيه. وأظهرت التحليلات أنه يتكون من مزيج فريد من المعادن البركانية، بينها بلورات الزركون، التي تتطابق خصائصها مع عينات رصدتها مركبات ناسا في المرتفعات الجنوبية للمريخ، حسب موقع «سي بي إس نيوز».

وأتاح النيزك للباحثين فرصة نادرة لفهم تاريخ القشرة المريخية، وكيف تشكلت بفعل تبريد الصهارة، ثم تعرضت لتغيرات نتيجة تأثير المياه على سطح الكوكب.

واستخدم العلماء تقنية متطورة لتحليل عينة صغيرة يقل حجمها عن ظفر الإصبع، وكشفت النتائج أن الصخور تعرضت لتأثير المياه قبل نحو 4.1 مليارات سنة، فيما يُحتمل أن تكون قد تشكلت في وقت أسبق. كما تشير النتائج إلى أن دورة المياه على المريخ في مراحله المبكرة ربما كانت أكثر نشاطاً مما اعتُقد سابقاً.

ووصف أحد المحكّمين العلميين النيزك بأنه «حجر رشيد للمريخ»، نظراً لما يوفره من أدلة مهمة على تاريخ الكوكب وتطوره.

ويرى الباحثون أن هذه العيّنة تمثل أول قطعة من القشرة المريخية جُمعت من منطقة لم يسبق الحصول على عينات منها، مؤكدين أن دراستها لم تكشف سوى جزء من أسرارها، وأن المزيد من الأبحاث قد يساعد على فهم تطور المياه والغلاف الجوي للمريخ في مراحله الأولى.