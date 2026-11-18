خبرني - قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر بالسجن المؤبد على المتهم بقتل الفنان سعيد مختار، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية خلال جلسة رؤية طفل أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

وتعود تفاصيل القضية إلى 5 ديسمبر 2025، عندما نشبت مشادة كلامية بين الفنان والمتهم، البالغ من العمر 61 عاما، وتطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها الأخير سلاحا أبيض.

ووفقا لما ورد في التحقيقات، وجه المتهم ضربتين للمجني عليه، استقرت إحداهما في منطقة الصدر، ما أسفر عن إصابته إصابة نافذة أودت بحياته.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، على خلفية خلافات أسرية بين الطرفين.

وكشفت أقوال طليقة الفنان أمام جهات التحقيق أنها كانت قد انفصلت عنه قبل الواقعة بثلاث سنوات، وأنهما اتفقا على اللقاء داخل نادي وادي دجلة لتمكينه من رؤية نجلهما البالغ من العمر 9 سنوات.

وأضافت أنها حضرت برفقة زوجها الحالي، الذي كانت قد تزوجته قبل الواقعة بنحو ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن مشادة نشبت بينه وبين طليقها، بعدما اعترض الأخير طريق سيارته واعتدى عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته في يده، قبل أن يتعرض الفنان لطعنة نافذة أودت بحياته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث عثر على جثمان الفنان، البالغ من العمر 56 عاما، وألقت القوات القبض على المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.