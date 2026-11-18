خبرني - استمراراً للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة، وصلت أمس الثلاثاء طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/12 إلى أرض المهمة، لتقديم الرعاية الصحية والإغاثية والإنسانية للأشقاء، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف التي يعيشها القطاع.

وباشرت طواقم المستشفى، فور وصولها، اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، من خلال تجهيز العيادات والمرافق الطبية، واستكمال التجهيزات اللازمة لبدء استقبال المراجعين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بكفاءة ومهنية.

ويضم المستشفى كادراً طبياً وتمريضياً وفنياً من ذوي الاختصاصات الطبية، إضافة إلى عدد من الأقسام، منها الجراحة العامة، والباطنية، والعظام، والطب العام، والتخدير والعناية الحثيثة، والجلدية، وجراحة الشرايين، وجراحة الأطفال وحديثي الولادة، والنسائية والتوليد، والطوارئ، وعيادات جراحة الوجه والفكين، وجراحة الدماغ والأعصاب، إلى جانب عيادة دعم مبتوري الأطراف وتركيب الأطراف الاصطناعية، ضمن بيئة عمل طبية متكاملة تعزز قدرته على التعامل مع مختلف الحالات الطبية.

يُشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11 عادت اليوم الأربعاء إلى أرض الوطن، بعد أن أدّت واجبها الإنساني والطبي في القطاع، حيث تعاملت خلال فترة عملها مع (51900) مراجع، وأجرت (406) عمليات جراحية كبرى، و(706) عمليات جراحية صغرى، إضافة إلى تركيب (300) طرف اصطناعي علوي وسفلي.