خبرني - حقق النجم النرويجي إرلينغ هالاند رقما استثنائيا خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الدنماركي (3-2) في ختام دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأحرز إيرلينغ هالاند هدفين لمنتخب بلاده في مرمى نظيره الدنماركي، ليقوده إلى الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية.

ووصل "الرجل الآلي" هالاند إلى 68 هدفا سجلها خلال 61 مباراة دولية معادلا عدد أهداف أسطورة ألمانيا غيرد مولر الذي سجل نفس الرصيد مع "الماكينات" ولكن بعدد أكثر من المواجهات (62 مباراة).



وبلغت نسبة أهداف النجم النرويجي (1.11) للمباراة الواحدة متجاوزا معدل مولر (1.09) هدف.

وسجل هالاند 6 أهداف في النسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية 2026، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا ويصبح أفضل هداف في تاريخ دوري الأمم الأوروبية.

وكان إرلينغ هالاند قد أحرز 6 أهداف في نسخة 2020-2021 ومثلها في 2022-2023، وسبعة أهداف في نسخة 2024-2025.