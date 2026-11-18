خبرني - أفاد موقع "أكسيوس" بأن النائب الديمقراطي روبرت غارسيا بدأ التحضير لسلسلة تحقيقات تستهدف الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس.

وذكر الموقع أن غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، وجه اليوم الأربعاء إخطارات رسمية تطالب بالحفاظ على الوثائق والسجلات تمهيدا لتحقيقات موسعة خلال العامين المقبلين.

وتشمل الإخطارات نائب الرئيس جي دي فانس، ونجلي ترامب دونالد جونيور وإريك ترامب، وصهره جاريد كوشنر، وكيمبرلي غيلفويل، ورئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، وسلفته سوزي وايلز، ووزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم، ومستشارها السابق كوري ليفاندوفسكي، ووزير العدل تود بلانش، وآخرين.

ونقلت "أكسيوس" عن غارسيا قوله في بيان: "هذا أول الغيث"، في إشارة إلى اتساع نطاق التحقيقات المنتظرة مع انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.

وبحسب بيان نشره الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، فإن الإخطارات الـ12 تتعلق بشبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية داخل عائلة ترامب، وفساد الشركات، ومخالفات محتملة في وزارة الأمن الداخلي، فضلا عن اتهامات للإدارة بالتستر على معلومات مرتبطة بقضية جيفري إبستين.

وأوضح البيان أن المطالب الموجهة إلى فانس ووايلز وبلانش تتناول تعامل الإدارة مع ملفات إبستين، فيما تركز الإخطارات الموجهة إلى نجلي ترامب وكوشنر على مصالحهم التجارية وشبهات تضارب المصالح. كما تشمل المطالب سجلات تتعلق بإدارة وزارة الأمن الداخلي وعقودها.

وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد المواجهة بين البيت الأبيض والديمقراطيين بشأن صلاحيات الرقابة البرلمانية.

وكان المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف قد حذر غارسيا، في رسالة مؤرخة في 9 نوفمبر، من أن بعض التحقيقات والتهديدات باستدعاء مسؤولين قد تتجاوز حدود الصلاحيات الدستورية وتصل، بحسب تقييمه، إلى مستوى السلوك الإجرامي.

وفي 16 نوفمبر، كشفت "أكسيوس" أن البيت الأبيض وجه الوكالات التنفيذية إلى الحصول على موافقة مكتبي المستشار القانوني والشؤون التشريعية قبل السماح لموظفيها بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة لن تخضع لما وصفه بتحقيقات سياسية لا تستند إلى أسس موضوعية، مشددا على استعدادها للتعاون مع الطلبات التشريعية المشروعة.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الخلافات أحد أبرز محاور المواجهة بين إدارة ترامب والأغلبية الديمقراطية خلال العامين المتبقيين من ولايته.