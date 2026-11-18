خبرني - يبدو أن بعض الشباب وجدوا في الذكاء الاصطناعي الصديق الذي لا ينام، ولا يفقد صبره، ولا يتجاهل الرسائل أو يتأخر في الرد عليها. لكن هذا النوع الجديد من العلاقات يثير تساؤلات متزايدة بشأن تأثيره على الروابط الإنسانية والصحة النفسية، خصوصاً مع ارتفاع معدلات استخدام روبوتات الدردشة للحصول على الدعم الاجتماعي والعاطفي.

وكشفت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة "غالوب" بالتعاون مع مختبر الرفاهية الرقمية التابع لمستشفى بوسطن للأطفال، أن نحو 33% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و22 عاماً في 16 دولة استخدموا الذكاء الاصطناعي بوصفه رفيقاً اجتماعياً أو صديقاً.

ويمثل هذا الرقم المتوسط بين الدول التي شملتها الدراسة، بينما بلغت النسبة في الولايات المتحدة 26%.

نصف مستخدمي الذكاء الاصطناعي يومياً يلجأون إليه للصداقة

تظهر نتائج الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض اجتماعية يرتبط بمعدل تكرار استخدامه؛ إذ قال نحو نصف الشباب الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي يومياً إنهم تحدثوا إلى روبوتات الدردشة باعتبارها رفقاء اجتماعيين أو أصدقاء.

وفي المقابل، بلغت النسبة 24% بين المستخدمين الأقل تكراراً لهذه الأدوات، ما يشير إلى أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي قد يوسع دوره من مجرد أداة للحصول على المعلومات أو إنجاز المهام إلى وسيلة للتواصل والتفاعل الاجتماعي، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends" واطلعت عليه "العربية Business".

كما وجدت الدراسة أن 42% من الشباب الذين لديهم صديق مقرب لا يتواصلون معه إلا عبر الإنترنت يستخدمون الذكاء الاصطناعي رفيقاً اجتماعياً أو صديقاً، مقارنة ب26% بين من ليست لديهم صداقة وثيقة من هذا النوع.

ومع ذلك، لا تزال الصداقات الواقعية تحتفظ بمكانتها الأساسية؛ إذ أظهرت النتائج أن متوسط 93% من الشباب المشاركين لديهم صديق واحد على الأقل يقضون معه معظم وقتهم وجهاً لوجه.

لكن الدراسة كشفت أيضاً أن متوسط 37% من المشاركين لديهم صديق مقرب يقتصر التواصل معه على الإنترنت.

ولا تقدم البيانات إجابة قاطعة عن سؤال ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يعزز العلاقات الإنسانية القائمة، أو يحل محلها، أو يؤثر فيها بطرق أخرى، إذ لا يمكن استخلاص طبيعة العلاقة السببية بين هذه العوامل من النتائج وحدها.

كما تختلف نظرة الشباب إلى تجربة الصداقة مع الذكاء الاصطناعي من دولة إلى أخرى؛ ففي أستراليا، قيّم 45% ممن يستخدمونه لهذا الغرض التجربة بدرجة مرتفعة، مقابل 12% فقط في بولندا.

هل تجعل الصداقة مع الذكاء الاصطناعي الشباب أكثر وحدة؟

الجانب الأكثر إثارة للقلق في الدراسة يتعلق بالعلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه رفيقاً اجتماعياً والشعور بالوحدة.

فقد أظهرت النتائج أن الشباب الذين قالوا إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي كصديق أو رفيق اجتماعي لديهم احتمالات أعلى بنسبة 70% للشعور بمستويات مرتفعة من الوحدة، بعد ضبط العوامل الأخرى التي أخذها الباحثون في الحسبان.

لكن هذه النتيجة لا تعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي هو الذي يتسبب في شعور الشباب بالوحدة. فمن المحتمل أن يكون استخدام روبوتات الدردشة سبباً في زيادة العزلة الاجتماعية لدى بعضهم، كما يمكن أن يكون الشباب الذين يعانون الوحدة أكثر ميلاً إلى البحث عن رفقة عبر هذه الأدوات.

ولا تحسم الدراسة أي الاحتمالين هو الأقرب إلى الواقع، وهو ما يجعل العلاقة بين الأمرين بحاجة إلى مزيد من البحث.

الصداقات الواقعية تظل أكثر ارتباطاً بالرفاهية

تشير النتائج إلى وجود ارتباط بين الصداقات التي تقوم على التواصل المباشر ومستويات أفضل من الرفاهية، في حين تبدو العلاقة بين الصداقات التي تقتصر على الإنترنت والرفاهية أكثر تعقيداً.

ولم ترصد الدراسة فرقاً ذا دلالة إحصائية في مستويات الرفاهية بين الشباب الذين لديهم صداقات عبر الإنترنت وأولئك الذين ليست لديهم هذه الصداقات.

وتثير هذه النتائج تساؤلات أوسع بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة العاطفية والاجتماعية للشباب، خصوصاً مع تزايد استخدامها للحصول على المواساة والنصائح والمساعدة في اتخاذ القرارات الشخصية.

وتكمن إحدى الإشكاليات في أن نماذج الذكاء الاصطناعي مصممة للاستجابة للمستخدم والتفاعل مع أفكاره وتفضيلاته، وهو ما قد يجعلها مصدراً مريحاً للدعم، لكنه قد يتحول أيضاً إلى مشكلة عندما تكتفي بمجاراة قناعاته بدلاً من مساعدته على مراجعتها أو مواجهته بأخطائه.

فالصديق البشري قد يقدم رأياً مخالفاً أو يواجه صاحبه بحقيقة غير مريحة، بينما قد يميل المساعد الذكي إلى صياغة ردود تتوافق مع طريقة تفكير المستخدم، بما قد يعزز أحياناً قناعات غير دقيقة أو يدفعه إلى البقاء داخل دائرة من الأفكار المريحة.

ولا تدعو هذه النتائج إلى التعامل مع استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه صديقاً باعتباره خطراً حتمياً، لكنها تشير إلى ضرورة عدم تجاهل التحولات التي تحدث في طبيعة العلاقات الاجتماعية، مع الحفاظ على التواصل الإنساني المباشر وعدم الاعتماد على روبوتات الدردشة بديلاً عن الصداقات الحقيقية.