خبرني - عاد فنسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ إلى العمل وسيعقد مؤتمراً صحافياً الخميس، وذلك بعد إدخاله إلى المستشفى الشهر الماضي إثر إصابته بالتهاب سحائي، بحسب ما أفاد بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان البلجيكي قد نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى بعد انهياره خلال التمارين في ميونخ الشهر الماضي، قبل تشخيص إصابته بهذه الحالة المرضية.

لكن بعد عودته إلى ملعب التدريب هذا الأسبوع، أظهرت الدعوات الإعلامية التي وجهها بايرن قبل مباراته في الدوري الألماني أن النجم السابق لمانشستر سيتي، البالغ 40 عاماً، سيعود إلى مهامه الإعلامية عشية مواجهة فريقه مع كولن الجمعة.

وبدا كومباني مريضاً بشكل واضح وكان يعرج أثناء فوز بايرن على لايبزيغ 6-1 في منتصف أكتوبر الماضي، وكانت الشكوك تحوم حول تواجده مع فريقه في المباراة على أرضه ضد أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بعد أربعة أيام، لكنه جلس على مقاعد البدلاء خلال التعادل 2-2، وذلك قبل يومين من انهياره في ملعب التدريب.