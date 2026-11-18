خبرني - كتب لويس ميغيل هنريكي محامي جورج جيسوس مدرب المنتخب البرتغالي مقالاً يوم الأربعاء في صحيفة "أبولا" قال فيه إن جرح اعتزال كريستيانو رونالدو الدولي سيبقى مفتوحاً إذ لم تتم معالجته، مطالباً اللاعب بالتوقف عن سياسة "إذا لم تكن معي، فأنت ضدي".

وفي مقال تحت عنوان "4 أشهر من الهدوء" كتب هنريكي: هناك جرح غائر بين واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ وجزء من وطنه بعد خروجه من الباب الخلفي. وهذا الجرح إذا لم تتم معالجته فإنه سيتفاقم وسيقيح. ويتم استخدامه في أجندة ضد جورج جيسوس مدرب المنتخب الوطني.

وتابع: للأسف اتبع رونالدو سياسة "إذا لم تكن معي فأنت ضدي" وذلك امتد إلى زملائه كذلك لأنهم لم يدعموه، وهذا عكس ما نحتاج إليه وهو "التروي".

وختم: لا يطلب من جيسوس تقديم اعتذار بل مد المصالحة، وفي المقابل من المفترض أن يتوقف رونالدو عن تحويل لحظة وداعه إلى أداة للصراع المهني أو وسيلة البقاء، لأن الخاسر هنا ليس اللاعب والمدرب والاتحاد بل البرتغال بأسرها.