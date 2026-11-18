خبرني - قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، الأربعاء، إن أكثر من 238 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024، وحتى منتصف تشرين الثاني الحالي.

وأضاف طه، خلال حديثه لقناة المملكة، أن عدد اللاجئين المتبقين في الأردن يزيد على 340 ألف لاجئ، منهم نحو 318 ألف لاجئ سوري، ما زالوا بحاجة ماسة إلى الخدمات المقدمة لهم، لا سيما الرعاية الصحية الأولية والوصول إلى التعليم والدعم النقدي.

وأوضح أن 80% من اللاجئين في الأردن يعيشون خارج المخيمات، في المناطق الحضرية، ولا سيما في محافظات عمان والزرقاء وإربد والمفرق، إلى جانب المحافظات الأخرى.

وأشار طه إلى أن اللاجئين الذين يتواصلون مع المفوضية بشأن العودة إلى سوريا يحصلون على دعم مالي ودعم للمواصلات، إضافة إلى المساعدة في مشاركة المعلومات والدعم القانوني، مبينا أن ليس جميع اللاجئين العائدين يتواصلون مع المفوضية قبل مغادرتهم الأردن.

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الأردن نموذج في التضامن الإنساني

وقال طه إن الأردن قدم على مدى عقود نموذجا مميزا في الكرم والتضامن الإنساني، واستضاف أجيالا من اللاجئين، وفتح أبوابه أمام الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم بسبب الحروب والنزاعات، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها.

وأضاف أن الأردن استمر في توفير الحماية والخدمات للاجئين، مشيرا إلى أنه شريك أساسي للمفوضية والمجتمع الإنساني، وأن المفوضية تقدر الدور الكبير الذي قام به في الاستجابة الإنسانية للاجئين خلال العقود الماضية، ولا سيما خلال السنوات الـ15 الماضية في الاستجابة للأزمة السورية.

انخفاض التمويل وتراجع الخدمات

وفيما يتعلق بالتمويل، قال طه إن المفوضية والشركاء الإنسانيين شهدوا خلال السنوات القليلة الماضية انخفاضا كبيرا في حجم الدعم المقدم للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك الدعم المقدم للأردن الذي استقبل اللاجئين.

وأوضح أن المفوضية تجري مباحثات ومشاورات مستمرة مع المجتمع الدولي والجهات المانحة، وتقدم الحقائق والأرقام والأمثلة بشأن انخفاض الدعم وتأثيره المباشر على حياة اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.

ولفت إلى انخفاض عدد المراكز الصحية في مخيم الزعتري من 8 مراكز إلى 4 مراكز، مبينا أن المراكز الأربعة تعمل حاليا بموارد شحيحة ومحدودية في الإمكانات، ولا تستطيع تقديم الخدمات الكاملة.

وأكد أن استضافة اللاجئين مسؤولية دولية مشتركة، وليست مسؤولية الأردن وحده، مشيرا إلى أن المملكة تحملت أعباء كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي.

وشدد على أهمية استمرار تقديم الدعم للأردن والمنظمات الإنسانية، لافتا إلى أن المفوضية تواصل، بالشراكة مع الحكومة الأردنية، عقد الاجتماعات والمباحثات المكثفة مع الجهات المانحة، وتوضيح احتياجات اللاجئين الذين ما زالوا في المملكة بالأرقام والتفاصيل.

وأشار إلى أن المفوضية تعتمد أيضا على استبيانات إقليمية توضح أعداد ونسب اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى سوريا حاليا أو في وقت لاحق.