خبرني - عاد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي الحراسيس، الأربعاء، في مستشفى الملكة علياء العسكري، المصابين الخمسة من مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الذين اصيبوا جراء حادث تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" أثناء تنفيذ تمرين عسكري تدريبي، وكان في استقباله مدير عام الخدمات الطبية الملكية.

واطّلع اللواء الركن الحراسيس بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية على الأوضاع الصحية للمصابين، واستمع إلى إيجاز من مدير عام الخدمات الطبية الملكية حول طبيعة الإصابات والخطة العلاجية المتبعة، مبيناً أن الحالة العامة للمصابين مستقرة.

ووجّه رئيس هيئة الأركان المشتركة بتوفير كافة أشكال الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، مؤكداً متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أوضاعهم الصحية، واتخاذ ما يلزم لضمان استكمال علاجهم وفق الأصول الطبية المعتمدة.