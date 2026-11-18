خبرني - أكد وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية، توماس شتيفن، دعم بلاده لطلب الأردن تمديد اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز انسيابية الصادرات الصناعية الأردنية إلى الأسواق الأوروبية وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقده وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، الأربعاء مع شتيفن على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، وتبعه ترؤس الجانبين لفعاليات طاولة مستديرة للأعمال الألمانية الأردنية، بمشاركة نحو 90 ممثلاً عن المؤسسات الاقتصادية وغرف التجارة وكبرى الشركات الألمانية والأردنية.

وأكد القضاة، خلال الاجتماع والمنتدى الاقتصادي، متانة الاقتصاد الأردني وقدرته العالية على الصمود ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بفضل السياسات الاقتصادية الحصيفة والإصلاحات الهيكلية المنفذة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مستعرضاً أبرز المؤشرات الإيجابية المحققة خلال العام الحالي 2026، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0% في الربع الثاني بالأسعار الثابتة.

وبين الوزير القضاة أن قطاع التجارة الخارجية يشهد أداءً لافتاً تمثل في نمو الصادرات الكلية بنسبة 11.2% وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.0 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مشيراً إلى أن الصادرات الأردنية الموجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي سجلت نمواً بنسبة 11.4% خلال الفترة ذاتها، مما أسهم في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 9.6% وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 56%.

ودعا القضاة الشركات والمؤسسات الألمانية إلى الاستفادة من الحوافز التشريعية والإجرائية التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية العصري في المملكة، والفرص الاستثمارية النوعية المطروحة في المؤتمر والتي تتجاوز 40 مشروعاً استراتيجياً بقيمة تفوق 15 مليار دولار، لا سيما في قطاعات الصناعات عالية القيمة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمياه، والنقل، وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص الأردني للنفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك ترتبط معها المملكة باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية.

من جهتهم، أشاد المسؤولون وممثلو الشركات الألمانية بالاستقرار الاقتصادي والنقدي الذي يتمتع به الأردن، وبالتطور الملحوظ في بيئة الأعمال والبنية التحتية، مؤكدين اهتمام قطاع الأعمال الألماني بتوسيع استثماراته في المملكة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي والتجاري المشترك.