خبرني - أعلنت شركة Breckenridge Pharmaceutical سحب دفعة من دواء "بروبرانولول" المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومشكلات القلب، للاشتباه في احتوائها على أجزاء معدنية.

وقالت الشركة إن الكبسولات البيضاء بتركيز 60 ملغ، التي تصنعها Adare Pharma، قد تحتوي على قطع معدنية، وإذا تم ابتلاعها فقد تسبب جروحا في أنسجة الفم أو المريء أو المعدة أو الأمعاء. ولم تُسجل حتى الآن أي إصابات أو آثار جانبية.



وجرى توزيع الدفعة المسحوبة في أنحاء الولايات المتحدة بين 26 أكتوبر و4 نوفمبر في عبوات تضم كل منها 100 كبسولة.

وتحمل العبوات تاريخ انتهاء صلاحية مايو 2029 ورقم التشغيلة PK25110035.

ودعت الشركة من وصف لهم الدواء من هذه الدفعة إلى التوقف فورا عن تناوله والتواصل مع الطبيب، كما طلبت إعادة أي كمية غير مستخدمة إلى الصيدلية التي صرفت الدواء.

من جانبها، حثت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أي شخص يواجه أعراضا أو مضاعفات مرتبطة بالدواء على مراجعة الطبيب والإبلاغ عن الحالة عبر برنامج MedWatch.

ويُوصف "بروبرانولول" لنحو 10 ملايين أمريكي، وهو من حاصرات بيتا التي تعمل على تقليل تأثير هرموني التوتر الأدرينالين والنورأدرينالين، ما يخفف العبء على القلب ويخفض معدل النبض وضغط الدم. كما يُوصف لعلاج ألم الصدر واضطرابات نظم القلب وبعض الحالات القلبية الأخرى، ويُستخدم أيضا للصداع النصفي والرعاش الأساسي.

ولم يتضح بعد كيف وصلت القطع المعدنية إلى الكبسولات، لكن مثل هذه الحالات غالبا ما ترتبط بمشكلات في معدات التصنيع أو تلوث المواد الخام أو خلل في التغليف.

ويأتي هذا السحب ضمن سلسلة من عمليات سحب أدوية ضغط الدم خلال الفترة الأخيرة. ففي الشهر الماضي، سحبت شركة Teva Pharmaceuticals US وموزعها Amerisource Health Services أكثر من 580 ألف عبوة من دواء Prazosin hydrochloride بسبب مخاوف من احتوائه على مركبات ارتبطت بالسرطان في دراسات على الحيوانات. كما سُحبت أقراص Chlorthalidone في وقت سابق هذا العام بسبب خلل في قابلية الذوبان، إضافة إلى سحب أقراص Olmesartan Medoxomil وAmlodipine وHydrochlorothiazide للسبب نفسه.