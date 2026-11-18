خبرني - بحث وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين مع قيادات القطاع السياحي ملامح وأولويات المرحلة المقبلة لعام 2027، في إطار توجه يستهدف تطوير الأداء السياحي وتعزيز تنافسية الأردن، من خلال تنويع الأسواق المستهدفة، واستقطاب السياحة الصينية، وتوسيع الربط الجوي، وتكثيف الترويج الرقمي، إلى جانب تطوير السياحة الدينية والعلاجية وتفعيل المثلث الذهبي.

وأكد حجازين أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة السياحية، بما يسهم في تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص حقيقية للنمو، وترسيخ استدامة القطاع وتعزيز حضور الأردن ومكانته على خريطة السياحة العالمية.