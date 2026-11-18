خبرني - لم تعد مواجهة الفكر المتطرف مسؤولية أمنية أو معالجة فكرية تأتي بعد وقوع الخلل، بل أصبحت مسؤولية تربوية ومجتمعية تبدأ من السنوات الأولى في تشكيل وعي الإنسان. فالأفكار لا تولد فجأة، وإنما تتشكل تدريجياً من خلال ما يتلقاه الفرد من معرفة، وما يكتسبه من قيم، وما يتأثر به من نماذج وقدوات. ومن هنا، فإن أولى خطوات حماية المجتمع من التطرف تبدأ بإعادة الاعتبار للمدرسة، واستعادة المكانة الحقيقية للمعلّم.

إن المعلّم ليس ناقلاً للمعرفة فحسب، بل هو قائد تربوي وصانع وعي، وشريك أساسي للأسرة في بناء شخصية الطالب وتوجيه سلوكه وتشكيل منظومته الفكرية والأخلاقية. فهو الذي يغرس بذور الاعتدال في العقول، ويعلّم أبناءنا أن الاختلاف لا يعني العداء، وأن الحوار أقوى من الإقصاء، وأن احترام الآخر، مهما اختلفت عقيدته أو ثقافته أو أفكاره، يمثل أساساً من أسس المجتمعات المتحضرة.

ومن هذا المنطلق، فإن إعادة هيبة المعلّم ليست دعوة إلى تكريس الخوف أو مصادرة شخصية الطالب وحريته، بل هي ضرورة لاستعادة التوازن في العلاقة التربوية، وإقرار مكانة المعلّم وسلطته المهنية والتربوية، بما يضمن احترام النظام المدرسي والانضباط داخل البيئة التعليمية. فالحرية التي لا تضبطها المسؤولية تتحول إلى فوضى، والسلطة التربوية التي لا تستند إلى العدالة والقدوة تفقد أثرها. والمطلوب هو معلّم يحظى بالاحترام، ويمارس دوره بثقة، ويقود طلبته بالحكمة والعلم والإنصاف.

كما تبرز أهمية استحضار رسالة عمّان بوصفها نموذجاً أردنياً حضارياً في ترسيخ الاعتدال والوسطية، ونبذ الغلو والتطرف، وتعزيز ثقافة احترام الإنسان وصون كرامته. ومن واجب المؤسسة التعليمية أن تجعل هذه القيم ممارسة يومية في سلوك الطلبة، لا مجرد عناوين في المناهج أو شعارات في المناسبات.

ولا يمكن إغفال دور القدوة الحسنة في بناء الأجيال؛ فالطالب يتأثر بما يراه أكثر مما يسمعه، ويكتسب من سلوك معلمه وأسرته ومحيطه ما قد يفوق أثر الدروس النظرية. ولذلك، فإن صناعة جيل متوازن تتطلب قدوات تمتلك الوعي والمسؤولية، وتقدم نموذجاً عملياً في التسامح والانتماء واحترام القانون وقبول الآخر.

وفي عصر العولمة والانفتاح الرقمي، لم تعد المدرسة وحدها مصدراً للمعرفة، فقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية فضاءات مفتوحة لتشكيل الوعي والتأثير في القناعات. وهذا يفرض على المعلّم دوراً جديداً يتمثل في تعزيز التربية الإعلامية والرقمية، وتعليم الطلبة التحقق من المعلومات، والتمييز بين الحقيقة والشائعة، والتعامل الآمن والمسؤول مع المحتوى الرقمي، وعدم الانسياق وراء خطاب الكراهية والتضليل والتجنيد الفكري.

إن حماية الفكر مسؤولية تكاملية لا تحتمل العمل المنفرد؛ فالبيت يؤسس للقيم، والمدرسة تعزز المعرفة والوعي، والمسجد يرسخ الفهم الديني المعتدل، ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني تسهم في بناء المناعة الفكرية وحماية النسيج الاجتماعي. وعندما تتكامل هذه الأدوار، يصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة التطرف وصون السلم الأهلي وتعزيز التكافل الاجتماعي.

إننا لا نحتاج فقط إلى جيل يمتلك المعرفة، بل إلى جيل يمتلك البوصلة الأخلاقية التي توجه معرفته، والوعي الذي يحمي قناعاته، والانتماء الذي يجعله شريكاً في بناء وطنه. وإذا أردنا أن نحمي عقول أبنائنا من التطرف، فعلينا أن نعيد للمعلّم هيبته ومكانته؛ فالمجتمع الذي يحترم معلّمه، يحسن الاستثمار في مستقبله، والمعلّم الذي يصنع وعياً مستنيراً اليوم، يساهم في حماية وطن بأكمله غداً.

حفظ الله الاردن واحة أمن واستقرار بظل قيادته الهاشمية الحكيمه وشعبه الوفي.