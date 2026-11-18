خبرني - بحث الأردن مع مؤسسات تمويل وشركات أوروبية، الأربعاء، فرص استقطاب استثمارات لتحديث أسطول الحافلات وتحويله إلى العمل بالكهرباء، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، في ظل تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الفرص الاستثمارية المرتبطة بكهربة الحافلات في المملكة قد يصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، وهو تقدير لا يزال بحاجة إلى التحقق من فرضياته الفنية والمالية.

وتنظم وزارة النقل ووزارة البيئة والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، جلسة متخصصة ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، لبحث تطوير شراكات استثمارية وتمويلية بين مشغلي النقل الأردنيين وشركات تصنيع الحافلات الكهربائية ومزودي تقنيات الشحن والمؤسسات المالية الأوروبية.

ووفقا للوثيقة الخاصة بالجلسة، يبلغ عدد الحافلات العاملة في الأردن 19,433 حافلة، منها 11,127 حافلة يتجاوز عمرها التشغيلي 15 عاما، بحسب بيانات هيئة تنظيم النقل البري لعام 2026، ما يبرز حجم الاحتياجات المستقبلية لتحديث الأسطول وإمكانات إدخال الحافلات الكهربائية ضمن عمليات التجديد.

وتظهر البيانات أن 4,630 حافلة يتراوح عمرها بين 10 و15 عاما، و1,976 حافلة يتراوح عمرها بين 5 و10 أعوام، فيما يبلغ عدد الحافلات التي لا يتجاوز عمرها 5 أعوام نحو 1,700 حافلة.

وتشير الوثيقة إلى أن التقدير الأولي لفرص الاستثمار في كهربة الحافلات يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، لكنها تؤكد ضرورة التحقق من جداول استبدال الحافلات ونسبة التحول إلى الكهرباء، وأسعار المركبات وتكاليف الشحن والمستودعات والضرائب وآليات التمويل، قبل التوصل إلى تقييم استثماري نهائي.

وتركز الجلسة على دراسة حالة أو حالتين استثماريتين محددتين لتحديث أساطيل الحافلات ومرافق إيوائها وشحنها، بدلا من الاعتماد على التقديرات الإجمالية للسوق، بهدف تطوير فرص يمكن تقييم جدواها الفنية والتجارية والتمويلية.

دراسة تحويل حافلات النقل السياحي إلى الكهرباء

وتتضمن الجلسة عرضا لحالة استثمارية تتعلق بتحويل حافلات النقل السياحي إلى العمل بالكهرباء، بمشاركة شركة جت (JETT)، لبحث احتياجات تحديث الأسطول وفرص إدخال الحافلات الكهربائية في خدمات النقل السياحي.

ووفقا للبرنامج المقترح، تستعرض الشركة طبيعة عمليات أسطول النقل السياحي، ومتطلبات التشغيل، وإمكانات التحول إلى الحافلات الكهربائية، بما يشمل احتياجات البنية التحتية ومحطات الشحن والكلف الاستثمارية والعوائق المحتملة أمام التنفيذ.

وتتناول المناقشات مدى ملاءمة الحافلات الكهربائية لمسارات النقل السياحي، والمسافات التي تقطعها يوميا، وطبيعة الرحلات وساعات التشغيل، إلى جانب متطلبات الصيانة والموثوقية التشغيلية.

كما تبحث الجلسة الاحتياجات التمويلية والفنية اللازمة لتحديث حافلات النقل السياحي، وتحديد المتطلبات التي ينبغي توافرها لدى المشغلين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا لتطوير مشروع قابل للتنفيذ.

وتستهدف هذه المناقشات تقييم الفرص المتاحة لإقامة شراكات بين مشغلي النقل السياحي الأردنيين والشركات الأوروبية المتخصصة في تصنيع الحافلات الكهربائية وأنظمة الشحن.

بحث كهربة حافلات المرحلة الثانية من الباص سريع التردد

وتخصص الجلسة محورا لدراسة فرص تحويل الحافلات المرتبطة بالمرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد إلى العمل بالكهرباء، بمشاركة أمانة عمّان الكبرى.

ويتضمن البرنامج عرضا للاحتياجات التشغيلية والفنية للحافلات في المرحلة الثانية، ومتطلبات البنية التحتية ومحطات الشحن، إلى جانب الاحتياجات الاستثمارية والخيارات التمويلية والتحديات المرتبطة بالتنفيذ.

وتتناول المناقشات الخصائص التشغيلية للمسارات، وعدد الكيلومترات التي تقطعها الحافلات يوميا، ومتطلبات الطاقة والشحن، ومدى قدرة البنية التحتية الكهربائية على تلبية الاحتياجات المستقبلية.

كما تبحث الجلسة خيارات التمويل والاستثمار الممكنة، بما يشمل نماذج شراء الحافلات أو استئجارها أو الحصول عليها ضمن عقود خدمات، إلى جانب الشراكات المحتملة مع القطاع الخاص.

وتهدف المناقشات إلى تحديد المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة للمضي في تقييم فرص كهربة الحافلات المرتبطة بالمرحلة الثانية، دون أن تتضمن الوثيقة قرارا نهائيا بشأن اعتماد الحافلات الكهربائية أو تحديد أعدادها وكلفتها.

فرص استثمارية في محطات الشحن والبنية التحتية الكهربائية

وتبحث الجلسة الفرص الاستثمارية المرتبطة بتطوير مرافق شحن الحافلات الكهربائية والمستودعات والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها، باعتبارها جزءا أساسيا من أي مشروع لتحديث أسطول النقل العام.

وتشمل المناقشات مدى توافر مواقع مناسبة لإيواء الحافلات وشحنها، وقدرة الشبكة الكهربائية على توفير الطاقة المطلوبة، وتعرفة الكهرباء، وأنماط الشحن، ومتطلبات السلامة والصيانة.

كما تتناول إمكانات دمج أنظمة الطاقة الشمسية أو تخزين الكهرباء في مرافق الشحن، وفقا للجدوى الفنية والتجارية والاحتياجات التشغيلية لكل مشروع.

وتشير الوثيقة إلى أهمية تحديد المسؤوليات التشغيلية والتعاقدية المتعلقة بمحطات الشحن، بما يشمل الصيانة والضمانات الخاصة بالبطاريات والمعدات، واستمرارية تقديم خدمات النقل.

وتستهدف المناقشات تقييم احتياجات الربط بالشبكة الكهربائية، وتحديد كلف إنشاء وتشغيل البنية التحتية، ومدى تأثيرها في الجدوى الاقتصادية لمشاريع الحافلات الكهربائية.

كما تبحث الجلسة دور شركات توزيع الكهرباء والجهات التنظيمية في معالجة متطلبات الربط الكهربائي والتعرفة والتراخيص والمعايير الفنية اللازمة لتشغيل الحافلات ومحطات الشحن.

نماذج تمويل وتأجير وشراكات مع القطاع الخاص

وتتناول الجلسة تطوير نماذج تمويل واستثمار مناسبة لمشاريع الحافلات الكهربائية، تشمل الشراء المباشر والتأجير وعقود الخدمات والامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتبحث المناقشات كيفية توزيع الكلف الاستثمارية والتشغيلية بين الجهات الحكومية والمشغلين والشركات الموردة والمؤسسات المالية، إلى جانب تقييم قدرة مشغلي النقل على تحمل الالتزامات التمويلية.

وتشمل المحاور المقترحة المقارنة بين النفقات الرأسمالية اللازمة لشراء الحافلات وتطوير مرافق الشحن، والنفقات التشغيلية المرتبطة بالطاقة والصيانة والخدمات، مع مراعاة الكلفة الإجمالية للمركبة طوال عمرها التشغيلي.

كما تتناول الضمانات المرتبطة بالدفع، والجدارة الائتمانية للمشغلين، والقيمة المتبقية للحافلات، ومخاطر أسعار الصرف، ومدد التمويل، ومدى أهلية المشاريع للاستفادة من الصناديق والبرامج التمويلية المتاحة.

وتشير الوثيقة إلى أهمية دراسة حساسية الكلف للتغير في أسعار الوقود، إلى جانب الظروف المناخية ومتطلبات تشغيل أجهزة التكييف ومدى تأثيرها في استهلاك الطاقة وكفاءة تشغيل الحافلات الكهربائية.

وتستهدف المناقشات تحديد نماذج تجارية وتمويلية يمكن أن تجذب الشركات الأوروبية والمؤسسات المالية للمشاركة في تطوير مشاريع النقل الكهربائي في الأردن.

البنك الأوروبي للاستثمار ضمن الجهات المعنية بتمويل مشاريع الحافلات

وتتضمن الجلسة مشاركة مؤسسات مالية وتنموية أوروبية ودولية لبحث آليات تمويل مشاريع الحافلات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها.

ويشارك البنك الأوروبي للاستثمار ضمن الجهات المنظمة للجلسة، فيما تشمل قائمة الجهات التمويلية المحتملة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب البنوك وشركات التأجير والصناديق المعنية بالتمويل الأخضر والمناخي.

وتركز المناقشات على تحديد الأدوات التمويلية المناسبة لمشاريع تحديث أساطيل الحافلات، وآليات تقاسم المخاطر، والمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها المشاريع للحصول على التمويل.

كما تبحث فرص تطوير ترتيبات تمويلية بين المشغلين وشركات تصنيع الحافلات ومزودي تقنيات الشحن والمؤسسات المالية، بما يتيح الانتقال من دراسة الفرص إلى إعداد مشاريع قابلة للتقييم الاستثماري.

وتستهدف الجلسة ربط الجهات الحكومية والمشغلين الأردنيين بمصنعي الحافلات الكهربائية الأوروبيين والمؤسسات التمويلية والمستثمرين، لتحديد الشراكات المحتملة وخطوات إعداد المشاريع.

مراجعة الضرائب والجمارك والتشريعات اللازمة للتحول الكهربائي

وتخصص الجلسة محورا لمناقشة التحديات التنظيمية والتشريعية التي قد تواجه الاستثمار في الحافلات الكهربائية، بما يشمل الضرائب والرسوم الجمركية والمواصفات الفنية والتراخيص وإجراءات الشراء والتعاقد.

وتتناول المناقشات التعديلات أو الإجراءات التي قد تكون ضرورية لتهيئة البيئة الاستثمارية، وتمكين مشغلي النقل من تحديث أساطيلهم باستخدام الحافلات الكهربائية.

كما تشمل مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمواصفات الفنية والسلامة، وتنظيم محطات الشحن، والأطر التعاقدية اللازمة لمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص.

وبحسب الوثيقة، تسعى الجلسة إلى تحديد القضايا التنظيمية التي تتطلب قرارات رسمية من الجهات المختصة، مع وضع قائمة بالأولويات والجهات المسؤولة عن معالجتها والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات.

وتستهدف هذه الإجراءات معالجة التحديات التي قد تؤثر في الجدوى الاستثمارية للمشاريع، وتعزيز قدرة المشغلين على الوصول إلى الحلول التكنولوجية والتمويلية المناسبة.

مشاركة جهات حكومية وشركات أوروبية متخصصة

وتستهدف الجلسة جمع ممثلين عن مشغلي النقل العام والسياحي والجهات الحكومية المسؤولة عن شراء خدمات النقل والتعاقد عليها، إلى جانب شركات أوروبية متخصصة في تصنيع الحافلات الكهربائية وأنظمة الشحن.

وتشمل الجهات المعنية هيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء، والجهات المختصة بالمواصفات والجمارك والتراخيص، إلى جانب وزارة السياحة والآثار في حال اعتماد مشروع متعلق بالنقل السياحي.

كما تتضمن مشاركة مستهدفة لممثلين عن وزارة الاستثمار والجهات المسؤولة عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية وشركات التأجير والمستثمرين.

وتتولى الجهات المعنية بالنقل تقديم المعلومات المتعلقة بالمسارات وأعداد الحافلات واحتياجات التشغيل والتجديد، فيما يناقش مزودو التكنولوجيا خيارات المركبات والشحن والصيانة والضمانات.

وتشارك الجهات التمويلية في تقييم الهياكل الاستثمارية المناسبة، والمتطلبات الائتمانية والتعاقدية والتمويلية التي يمكن أن تساعد على تحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

دراسات جدوى أولية وخطوات لتمويل مشروعين

وتستهدف الجلسة تطوير ما يصل إلى حالتين استثماريتين لتحديث أساطيل الحافلات ومرافق إيوائها وشحنها، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة متفق عليها من التقييم الفني أو التجاري أو التمويلي.

وتشمل المخرجات المتوقعة إعداد وصف أولي لكل فرصة استثمارية، يحدد الجهة المالكة أو المشغلة، وحجم الأسطول، والمسارات، وخطط التجديد، وافتراضات الطلب، والجهات المخولة باتخاذ القرارات.

كما تستهدف الاتفاق على البيانات اللازمة لإجراء تقييم فني ومالي يرتبط بكل مسار، بما يشمل الكلفة الإجمالية للحافلات طوال عمرها التشغيلي ومدى ملاءمتها لطبيعة عمليات النقل.

وتتضمن المخرجات تحديد الشركاء المحتملين في توفير الحافلات ومحطات الشحن والتمويل، إلى جانب المسار المناسب لطرح المشاريع أو تطوير عقود التأجير والخدمات والشراكات الاستثمارية.

ومن المتوقع أن تسفر المناقشات عن قائمة بالإجراءات التنظيمية والفنية ذات الأولوية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والمعلومات المطلوبة والمواعيد اللازمة لاستكمال التقييم.

وتأتي الجلسة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير فرص الاستثمار في النقل الكهربائي بالأردن، والاستفادة من الخبرات والتقنيات والتمويل الأوروبي في تحديث أساطيل الحافلات وتطوير مرافق الشحن، بما يدعم التوسع في استخدام وسائل النقل العام الكهربائية وإقامة شراكات استثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.