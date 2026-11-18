خبرني - شهد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، الأربعاء، على هامش بدء اجتماعات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) والجمعية الاتحادية الألمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (BVMW)، وذلك بهدف تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين قطاعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن وألمانيا.

ووقع الاتفاقية عن جانب "جيدكو" المدير التنفيذي للمؤسسة غالب حجازي، وعن الجانب الألماني مدير الأسواق الدولية في الاتحاد الألماني (BVMW) راينهولد فون أونغيرن-ستيرنبيرغ، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.

وقال المهندس يعرب القضاة، "إن توقيع هذه المذكرة على هامش انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعكس حرص المملكة على ترجمة الشراكات الاقتصادية إلى برامج عمل ملموسة، ويمثل خطوة نوعية لتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وأكبر مولّد لفرص العمل".

وأضاف القضاة"نتطلع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الألماني (BVMW) إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات الأردنية للوصول إلى الأسواق الأوروبية، ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة".

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لـ"جيدكو" غالب حجازي إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي تجسيداً للتعاون الأردني الألماني، ويهدف إلى توفير منصات تواصل وتشبيك مباشرة بين الشركات الأردنية ونظيرتها الألمانية، بما يرفع من تنافسية المشاريع الوطنية ويسهل وصولها إلى الأسواق الأوروبية.

بدوره، أعرب راينهولد فون أونغيرن-ستيرنبيرغ عن تطلع الجانب الألماني لتعزيز العمل المشترك مع الأردن، مشيداً بالفرص والقدرات التي تمتلكها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأردنية، ومؤكداً سعي الاتحاد الألماني لبناء جسور تعاون فاعل ينعكس إيجاباً على الطرفين.

وتأتي هذه الفعالية واللقاء الثنائي (JEDCO - BVMW Bilateral Meeting) بتنظيم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبتيسير من المستشار الاقتصادي صفا الناصر، حيث تضمن البرنامج كلمات ترحيبية ومقدمة حول التعاون الأردني الألماني، تلتها مراسم التوقيع وجلسة نقاش ثنائية لبحث خطة العمل المشتركة بين الجانبين.