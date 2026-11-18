خبرني - التقى وزير الداخلية، مازن الفراية، في فيينا الأربعاء، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، مونيكا جوما، بحضور السفير الأردني لدى النمسا محمد الهنداوي.

وبحث الفراية وجوما، خلال اللقاء، أوجه التعاون القائم بين الحكومة الأردنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأكد الوزير الفراية عمق العلاقات التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيدا بالدور المحوري الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعم الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والحد من آفة المخدرات، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، والاتجار بالبشر.

كما استعرض الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية الأردنية في حماية الحدود والتصدي بحزم لمحاولات التهريب، مؤكداً أن التحديات الأمنية المتسارعة في المنطقة تتطلب تضافر الجهود الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات الفنية والتقنية لمواجهتها بفعالية.

من جانبها، ثمّنت مونيكا جوما الدور الريادي الذي يقوم به الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدةً بكفاءة الأجهزة الأمنية الأردنية ومستوى التنسيق القائم مع المكتب الأممي، ومؤكدةً التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمواصلة تقديم الدعم الفني والتدريبي للمؤسسات الأردنية المعنية وتوسيع برامج التعاون المشتركة.