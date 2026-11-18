حطمت المتزلجة الهندية شريشتي دارمندرا شارما رقما قياسيا عالميا، بعدما اجتازت مسافة 50 مترا تحت سلسلة من الحواجز الأفقية متدرجة الانخفاض خلال 6.86 ثوان فقط، وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويظهر الفيديو شارما وهي تخفض جسدها إلى مستوى قريب من الأرض، وتمد ذراعيها إلى الأمام أثناء مرورها على عجلات التزلج أسفل الحواجز المتتالية، دون ملامستها أو لمس الأرض بجسدها.

وجرت المحاولة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمدينة أومريد في ولاية ماهاراشترا الهندية، ونجحت خلالها شارما في تحسين رقمها السابق البالغ 7.46 ثوان، الذي سجلته في فبراير/شباط 2025 ضمن الفئة نفسها.

وسبق للمتزلجة الهندية تسجيل عدة أرقام قياسية، بينها اجتياز مسافة 50 مترا تحت 51 حاجزا أفقيا بارتفاع ثابت يبلغ 30 سنتيمترا عن الأرض، خلال 6.94 ثوان عام 2023، في فئة مختلفة من التزلج تحت الحواجز.

وبدأت شارما تسجيل الأرقام القياسية عام 2015، عندما كانت في الـ١١ من عمرها، وواصلت تطوير مهاراتها في رياضة تتطلب مرونة جسدية عالية وقدرة على التحكم في السرعة والتوازن.

وإلى جانب مسيرتها الرياضية، تدرس شارما الطب في الهند، وتستثمر إنجازاتها في دعم تعليم الفتيات وتمكينهن، والترويج لمبادرة إنسانية تحمل اسم "أنقذوا الطفلة".

وأكدت المتزلجة الهندية، في تصريحات أبرزتها موسوعة غينيس، أهمية تمكين النساء ومنحهن فرصا متساوية لإظهار قدراتهن، مشددة على أن الفتيات يستطعن تحقيق إنجازات استثنائية عندما يتلقين الدعم والتشجيع المناسبين.