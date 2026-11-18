خبرني - قال ‌مسؤولان غربيان، أطلعهما سعوديون على خطط المملكة، ​إن الرياض تستعد لخوض ​حرب ضد الحوثيين في ⁠اليمن تمتد خلال 2027 رغم ​انتكاسات ساحة المعركة وهجمات ​تعطل الحياة ​بالداخل.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا ‌لوكالة "رويترز" شريطة ⁠عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة المحادثات غير العلنية مع نظرائهم ​السعوديين، ​أن ⁠المسؤولين السعوديين يتوقعون الآن أن تستمر الحملة ​لمدة تصل ​إلى ⁠ستة أشهر، بهدف تحقيق حلفاء المملكة اليمنيين ⁠مكاسب ​على الأرض ​قبل أي مفاوضات مع الحوثيين.

وأكد مصدر ثالث مطلع على الخطط السعودية صحة هذه الروايات، وقالت ثلاثتهم إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإيرانية الأوسع نطاقا قد يؤدي إلى انحسار الصراع في اليمن.

وذكر المصدر الثالث أيضا أن الرياض تعتقد أن الدعم الهجومي الأمريكي للعمليات السعودية في اليمن والذي امتنعت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تقديمه حتى الآن، يمكن أن يساعد في تغيير مسار الصراع، مما قد يسمح للقوات المدعومة من السعودية بتحقيق المكاسب التي تريدها في غضون أسابيع.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن مسؤولا في وزارة الخارجية السعودية امتنع عن التعليق على آراء المسؤولين السعوديين كما وصفها المسؤولون الغربيون.

انتكاسات ساحة المعركة

دخلت السعودية الصراع اليمني لأول مرة عام 2015 على رأس تحالف عربي في محاولة لإعادة الحكومة اليمنية إلى السلطة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم أنحاء البلاد.

وقد انتهى الصراع إلى طريق مسدود دام، وفي عام 2022 تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار استمر حتى صيف هذا العام.

ومنذ استئناف القتال، سيطر الحوثيون على ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي من القوات المدعومة من السعودية، وحاصروا مدينة تعز في المرتفعات فوق عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة على الساحل الجنوبي.

وشنت القوات الحكومية اليمنية هجوما مضادا الشهر الماضي واستعادت الأراضي المحيطة بالمضيق، لكنها انسحبت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي لحماية عدن في انتكاسة كبيرة.

وبحسب أحد المسؤولين الغربيين، فإن القوات السعودية واليمنية تعيد تنظيم صفوفها الآن، مع وجود خطط لحماية عدن من تقدم الحوثيين، وربما تحويل هجومها إلى الجبهات الشرقية حيث حققت بعض التقدم أو على الأقل حافظت على خطوطها.

وأعلنت السعودية يوم الاثنين أنها استبدلت القائد المسؤول عن التحالف الذي تقوده، ومن المتوقع أيضا أن تُجري الحكومة اليمنية تعديلا في قيادتها العسكرية، وفقا لمصدرين مطلعين على خططها.

وسعت المملكة العربية السعودية إلى تصوير صراعها المتجدد مع الحوثيين على أنه قضية يمنية، حيث قدمت المملكة الدعم للحلفاء اليمنيين ودافعت عن نفسها ضد الهجمات عبر الحدود، لكنها لم تكن طرفا كاملا في الحرب.

لكن الحفاظ على هذا الموقف أصبح أكثر صعوبة في ظل الهجمات المتكررة على المدن السعودية، مما أدى إلى تزايد الاعتراف بالحرب في الرسائل العامة السعودية، والتي تم بثها من مصادر تتراوح بين وسائل الإعلام والمساجد.

وأصبح الصراع المتجدد على الجبهة الأكثر نشاطا في الحرب الإيرانية أوسع نطاقا، وقد أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف داخل اليمن، بينما عرقل القتال جهود المملكة العربية السعودية لجذب الاستثمارات غير النفطية واستضافة الأحداث العالمية.