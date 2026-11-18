خبرني - أصدرت محكمة في السودان، اليوم الأربعاء، حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقيه عبد الرحيم والقوني بتهم نهب وإتلاف وتدمير منشآت، في حكم هو الثاني من نوعه خلال أشهر.

وقضت "محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة" بمدينة بورتسودان بالإعدام شنقا بحق حميدتي وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو، إلى جانب 11 شخصا آخر من قيادات قوات الدعم السريع بتهم نهب وإتلاف مباني الصندوق القومي للإمدادات الطبية في الخرطوم وتدمير منشآته ومرافقه.

كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بسداد قيمة الخسائر والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الواقعة، التي تجاوزت 396 مليون دولار، بحسب القرار.

وأوصت المحكمة في حكمها مجلس السيادة السوداني بسحب جنسيات المدانين، ووزارة الداخلية بسحب جوازاتهم.

كما قضت المحكمة بمصادرة أموال المدانين النقدية ومنقولاتهم وعقاراتهم لصالح حكومة السودان، إلى جانب فرض غرامة قدرها 100 مليون جنيه سوداني (نحو 10 آلاف دولار) على كل مدان.

وضمت قائمة المحكوم عليهم -بجانب حميدتي وشقيقيه- 11 من القيادات العسكرية في قوات الدعم السريع وهم "التجاني محمد حامد، وعصام الدين صالح فضيل، وإدريس حسن إبراهيم هارون، وحسن محجوب الفاضل، وإدريس مدلل قرينات، وأبشر جبريل بلايل، والتاج التجاني عبد الله، وأحمد بركة الله عبد الله، وخالد نور الدائم عمر، وحامد موسى عناد، وآدم أبو شنب حمدين".

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر القضاء السوداني حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق حميدتي وشقيقه عبد الرحيم دقلو وعدد من القيادات، وذلك في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر وارتكاب جرائم حرب وانتهاكات.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.