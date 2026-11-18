خبرني - وسط إعلان جماعة أنصار الله إحكام سيطرتهم على مضيق باب المندب، واستهداف الحركة منشآت حيوية في السعودية بعد تجدد المواجهات بين الجانبين مؤخراً، يبرز تساؤل مهم: كيف لحركة دينية محلية نشأت في مرتفعات شمالية نائية في اليمن أن تتحول إلى قوة عسكرية يمتد نفوذها إلى ما وراء حدود اليمن، وتشكل تهديداً لمصالح إقليمية ودولية؟

غالباً ما ينظر إلى الحركة من منظور الدعم الإيراني لها، أو الانقسامات المذهبية بين السنة والشيعة. ورغم أهمية هذين العاملين، فإنهما لا يشكلان سوى جزء واحد فقط من الصورة. فخلف صعود الحركة تقف عقود طويلة من الاضطرابات السياسية والتحول في موازين القوى والتنافس الديني والتوترات مع الحكومة المركزية في اليمن.

سقوط "الإمامة"

أطاحت ثورة 26/سبتمبر أيلول 1962 بالمملكة المتوكلية اليمنية التي أسسها الإمام يحيى حميد الدين عام 1918، وأنهت الإمامة الزيدية التي حكمت أجزاء من شمال اليمن بشكل متقطع على مدى أكثر من قرن، وتركز نفوذها التقليدي والتاريخي في محافظة صعدة، إضافة إلى المرتفعات الجبلية الشمالية.

أعلن الثوار بقيادة المشير عبد الله السلال قيام "الجمهورية العربية اليمنية"، وتعهدوا بنظام سياسي حديث يستند إلى المواطنة بدلاً من السلطة الدينية، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد. لكن هذا التحول لم يكن سلساً على الإطلاق، إذ سرعان ما اندلعت شرارة حرب أهلية استمرت ثماني سنوات بين الجمهوريين والملكيين. وسرعان ما تحولت الحرب إلى ساحة للصراع الإقليمي، بدعم مصري للجمهوريين وسعودي للملكيين.

شكّل "السادة" الهاشميون الذين ينتسبون إلى نسل الحسن والحسين حفيدي النبي محمد النخبة الدينية والاجتماعية في الإمامة الزيدية، إذ كانوا الفئة الوحيدة المؤهلة لتولي منصب الإمام، وغالباً ما كانوا يتولون مواقع مؤثرة في المجالات الدينية والإدارية وأدوار الوساطة الاجتماعية. ومع ذلك، لم يكونوا طبقة حاكمة موحّدة. فبينما تولّى بعضهم مناصب السلطة والنفوذ، عمل آخرون في الزراعة أو التدريس وغيرهما.

اتسمت العلاقات بين السادة والقبائل بالتعاون والتوتر في آن واحد. فقد احترمت القبائل السادة بوصفهم من ذرية النبي واعتمدت عليهم في التعليم الديني والوساطة، بينما أسهمت المصاهرة في تعزيز التحالفات. لكن التنافس على النفوذ السياسي والديني والتفاوت في المكانة الاجتماعية، وسعي الزعامات القبلية إلى الحفاظ على استقلاليتها في مواجهة محاولات إخضاعها للسلطة المركزية للإمامة، كانت أسباباً للتوتر.

وفي أعقاب سقوط الإمامة، فقد الكثير من السادة نفوذهم السياسي، في حين حصل شيوخ القبائل، ولا سيما من ساندوا الجمهوريين، على مناصب حكومية وموارد مالية ونفوذ سياسي.

تقول الدكتورة ماريكا برانت الباحثة الأولى في معهد الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالأكاديمية النمساوية للعلوم، ومؤلفة كتاب Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi Conflict ("القبائل والسياسة في اليمن: تاريخ الصراع الحوثي")، لبي بي سي نيوز عربي، إنه في أعقاب الثورة، تعرّض الزيديون، ولا سيما السادة، "للإقصاء عن السلطة السياسية، ووُصِموا بالرجعية وفقدوا الكثير من النفوذ الذي كانوا يتمتعون به في السابق".

وتضيف برانت أنه "من الناحية الاقتصادية، ظهر نظام في المرتفعات الشمالية منح الأفضلية لعدد محدود من العائلات المشيخية، وهم زعماء قبليون احتكروا الأراضي والثروات والاستفادة من موارد الدولة. وشعرت فئات كبيرة من المجتمع بالتهميش والغبن في ظل النظام الجمهوري".

ووفق دراسة نشرتها مؤسسة راند البحثية الأمريكية غير الربحية عام 2010، بدأ بعض شيوخ القبائل وغير المنتمين إلى القبائل في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي يشعرون بالاستياء من "التمييز الاجتماعي الذي مارسته أسر هاشمية"، وازداد هذا الاستياء "بفعل الصورة التي روجت لها الحكومة اليمنية عن الهاشميين بوصفهم جماعة متخلفة ومعادية للجمهورية ومتمسكة بأعراف وتقاليد بالية".

هذه التغيرات التي شهدتها صعدة وغيرها من المناطق الشمالية، فضلاً عن محدودية الجهود التي بذلتها الدولة لتنمية تلك المناطق، شكلت في ما بعد جزءاً من الخلفية التي ظهرت فيها الحركة الحوثية، التي تقول برانت إنها ظهرت "وسط تراكم لمشاعر الغضب والاستياء التي أفرزتها عقود من التهميش الديني وعدم المساواة الاقتصادية".

مشهد ديني متغير

يصف بعض العلماء الفكر الزيدي بأنه أقرب المذاهب الشيعية إلى أهل السُنّة. وبشكل عام، ساد تعايش سلمي بين الزيديين والسُنّة في شمال اليمن، وأغلبهم ينتمون إلى المذهب الشافعي، ونادراً ما اصطف أبناء المذهبين على أساس طائفي.

خلال الفترة الممتدة من سبعينيات القرن الماضي إلى تسعينياته، عكفت حكومة الجمهورية العربية اليمنية، ثم الحكومة الموحدة (أُعلنت الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه في عام 1990)، على التقارب مع القوى السنية التي دعمت النظام الجمهوري في مواجهة مؤيدي الإمامة.

ووفقاً للعديد من الباحثين السياسيين، فإن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي حكم الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) ما بين 1978-1990، والجمهورية اليمنية (اليمن الموحد) ما بين 1990-2012، والذي ينحدر من قبيلة زيدية، لم يكن يحكم من خلال الولاءات المذهبية، بل كان يعتمد على التحالفات البراغماتية. فقد تحالف مع حزب الإصلاح الإسلامي التوجه، وخلال الحرب الأهلية التي خاضها ضد الانفصاليين الجنوبيين عام 1994، استعان بمقاتلين جهاديين عائدين من أفغانستان.

وخلال الثمانينيات والتسعينيات انتشرت الأفكار السلفية المتأثرة بالوهابية في مناطق زيدية تقليدية، وساعدت في نشرها حلقات الدراسة والمدارس الدينية التي مولت السعودية بعضها، وفق برانت وغيرها من الباحثين. ونظرت بعض الأوساط الزيدية إلى ذلك على أنه تهديد لتقاليدها الدينية ومكانتها التاريخية.

وتلفت برانت في كتابها المشار إليه آنفاً إلى أنه في كثير من الحالات، لم يكن دعم بعض شيوخ القبائل للتيار السلفي في صعدة نابعاً من موقف معادٍ للزيدية بقدر ما كان تعبيراً عن موقف معادٍ للسادة الهاشميين، إذ إن كثيراً منهم ينحدرون من أسر زيدية عريقة. وتضيف أن شيوخ القبائل هؤلاء "وظفوا الفكر السلفي لخدمة توجهاتهم الخاصة، التي شملت أهدافاً واعتبارات إستراتيجية، فضلاً عن حسابات تتعلق بالنفوذ وموازين القوى".

في ظل هذه الظروف، ظهرت حركة "الشباب المؤمن" التي تأسست في محافظة صعدة في بداية التسعينيات، على يد عدد من الشخصيات الدينية الزيدية، من بينهم محمد بدر الدين الحوثي، كمبادرة تعليمية وإحيائية، هدفت إلى تعزيز الهوية والتعاليم الدينية الزيدية، ولا سيما بين الأجيال الشابة. ولم تكن الحركة في بداياتها تنظيماً مسلحاً، لكن أنشطتها أرست في ما بعد الأسس لما أصبح لاحقاً الحركة الحوثية.

من الإحياء الديني إلى التمرد المسلح

أصبحت عائلة الحوثي تتمتع بنفوذ كبير في شمال اليمن، ليس فقط لمكانتها الدينية والاجتماعية وانتمائها إلى طبقة السادة، فقد أسهمت الروابط العائلية بين الحوثيين وعائلات أخرى بارزة تنتمي إلى طبقة السادة وقبائل كبيرة، في بناء شبكات دعم داخل صعدة وخارجها.

وشهدت حركة الشباب المؤمن تحولات كبيرة في أوائل القرن بعد أن انضم إليها حسين بدر الدين الحوثي، رجل الدين البارز وعضو البرلمان السابق (1993-1997). فقد حوّل حسين الحوثي بوصلة الحركة بشكل متزايد صوب النشاط السياسي وبدأ يوجه انتقادات لاذعة للحكومة اليمنية، إذ اتهمها بالفساد وحمّلها مسؤولية تردّي المستوى المعيشي للمواطنين، كما عارض سياستها الخارجية.

تبنت الحركة شيئاً فشيئاً لهجة صِدامية، وباتت تردد شعارات معارضة للولايات المتحدة وإسرائيل. وشكلت هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 والغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005) نقاط تحوّل مهمة بالنسبة لحسين الحوثي.

فقد انتقد "الحرب على الإرهاب" التي أعلنتها الولايات المتحدة، وما عدّه اصطفافاً من قِبل حكومة صالح مع واشنطن وخضوعاً لقوى أجنبية. كما أصبحت القضية الفلسطينية على وجه الخصوص "رمزاً حياً لإذلال الأمة الإسلامية على يد الغرب المهيمن ومن يدورون في فلكه"، وفق الدكتورة ماريكا برانت، التي تقول إن "حسين الحوثي نسج ذلك ضمن سردية قوية ومؤثرة أصبح فيها الدفاع عن الهوية الزيدية ومقاومة "التسلّف" ومعارضة الإمبريالية الأمريكية والإسرائيلية قضايا لا يمكن فصل بعضها عن بعض".

تضيف برانت أنه "من الصعب تخيل ظهور الحركة الحوثية بالصورة التي نشأت بها في غياب التوسع السلفي. لكن لولا معارضة الإمبريالية لما حظيت أيديولوجيتها بالصدى الواسع الذي حققته".

تنامت المواجهة مع الحكومة اليمنية (التي تسامحت في بادئ الأمر مع "الشباب المؤمن" لأنها كانت تحدّ من نفوذ التيارات الدينية المنافسة، وعلى رأسها التيار السلفي الذي باتت تخشى من تعاظم قوته)، وباتت تنظر بشكل متزايد إلى أنشطة حسين الحوثي باعتبارها تهديداً لسلطتها. اتخذت المواجهة مساراً عنيفاً عندما شنت القوات الحكومية عملية عسكرية في صيف عام 2004 لاعتقاله في صعدة، وتلا ذلك ما يعرف بحروب صعدة الست (2004-2010) بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين اتهمتهم السلطات بالإرهاب ومحاولة إحياء الإمامة الزيدية وإسقاط الجمهورية اليمنية وإنشاء تنظيم مسلح.

ولم تنتهِ حركة التمرد بعد مقتل حسين الحوثي على يد القوات الحكومية في سبتمبر/أيلول 2004. فقد خلفه أخوه عبد الملك في قيادة جماعة الحوثيين، التي أطلقت على نفسها في ما بعد (2011) اسم جماعة أنصار الله. تدريجياً، توسعت المواجهات بين الجانبين خلال حروب صعدة، إذ بدأت في معقل الحوثيين التقليدي في صعدة، ثم شملت باقي أنحاء المحافظة وامتدت إلى محافظات أخرى مجاورة. وأدت العمليات العسكرية وحملات الاعتقال والهجمات على المجتمعات القبلية التي نفذتها القوات الحكومية إلى إكساب الحوثيين المزيد من المؤيدين.

واكتسب الصراع بعداً إقليمياً خلال الحرب السادسة عام 2009، مع اندلاع مواجهات مباشرة بين الحوثيين والسعودية. تحوّل الحوثيون من حركة محلية تهدف إلى إحياء التراث الزيدي إلى جماعة متمردة ذات نفوذ كبير وشرعية متنامية بين قطاعات أوسع من سكان شمال اليمن.

من تمرد محلي إلى قوة وطنية وإقليمية

منحت الانتفاضة الشعبية المعروفة باسم "ثورة الشباب" ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح عام 2011 فرصة للحوثيين للتوسع خارج معقلهم الشمالي، إذ انضموا إلى المتظاهرين المطالبين بإنهاء حكم صالح. أفضت الثورة إلى تنحية صالح بموجب المبادرة الخليجية، لكنّ عملية الانتقال السياسي والحوار الوطني اللذين تليا ذلك لم ينجحا في التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف السياسية.

تحالف الحوثيون مع صالح الذي كان يحتفظ بنفوذ كبير داخل الجيش ومؤسسات الدولة، ونجحوا في الاستيلاء على صنعاء في 2014، وساعدت سيطرة الجماعة على غالبية شمال اليمن ووسطه في انهيار حكومة عبد ربه منصور هادي عام 2015، وأدت في العام ذاته إلى تدخل عسكري شنه تحالف بقيادة السعودية استمر سنوات، لكنه لم ينجح في إضعاف الحوثيين.

التحالف بين صالح والحوثيين ظل هشاً، وسط مواصلة الحوثيين تعزيز سلطتهم، في حين أخذ نفوذ صالح يتراجع. بلغت التوترات بين الجانبين ذروتها عام 2017 عندما حاول صالح الانقلاب على الحوثيين، وقُتل صالح بعد معركة مع مقاتليهم في صنعاء، ليصبح الحوثيون بعدها القوة المهيمنة في شمال اليمن.

ويعزو تقرير لمجموعة الأزمات الدولية بعنوان "الحوثيون من صعدة إلى صنعاء" توسع الحوثيين بعد 2011 إلى ضعف الدولة، ونجاحهم في ترسيخ نفوذهم المحلي عبر مزيج من توفير الأمن وبناء التحالفات واستخدام القوة.

يقول لوران بونفوا الباحث بمركز الدراسات الدولية بجامعة معهد العلوم السياسية في باريس "ساينس بو" والخبير في الشأن السياسي اليمني لبي بي سي نيوز عربي: "من الصعب دائماً تحديد مدى تأثير الأيديولوجيا في كسب الدعم المحلي. لكن ما يبدو واضحاً هو أن حالة الحرب تصب في مصلحة الحوثيين، إذ تعزز الشعور بالوحدة والتماسك بينهم، وتوفر لهم في الوقت ذاته موارد يستفيدون منها، ما يسمح لهم بتقديم أنفسهم بوصفهم مدافعين عن الوطن اليمني. غير أن هذه السردية تحجب حجم الإكراه الذي تمكن الحوثيون من ممارسته في إطار الدولة التي أقاموها بحكم الأمر الواقع منذ عام 2014".

ويدل استهداف الحوثيين لممر الملاحة في البحر الأحمر ابتداء من عام 2023، وقدرتهم على ضرب منشآت حيوية في السعودية بعد تجدد القتال بين الجانبين في وقت سابق من العام الحالي، على قدرتهم على إظهار قوتهم خارج حدود اليمن.

العلاقات مع إيران

تقول الدكتورة ماريكا برانت إن الدعم الإيراني للحركة الحوثية خلال مرحلة تشكلها "كان محدوداً للغاية، إن لم يكن منعدماً. ولم يصبح الدعم العسكري واللوجيستي الإيراني عاملاً مؤثراً يُعتد به إلا بعد عام 2009، وبشكل أكبر بعد عام 2014. لقد استفادت إيران من حركة موجودة بالفعل واستثمرت فيها".

تُرجع بعض المصادر العلاقات بين الحوثيين وطهران إلى تسعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي زار خلالها بدر الدين الحوثي، الأب الروحي للحوثيين، وابنه حسين الحوثي إيران. وقد تأثر حسين بالثورة الإسلامية الإيرانية، وتضمنت خطبه إشارات إلى قائدها، روح الله الخميني، كما تبنّى شعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل مماثلة لتلك التي رافقت الثورة الإيرانية. ولطالما وجّه منتقدو الحركة الحوثية اتهامات لها بمخالفة تعاليم المذهب الزيدي وتبنّي عناصر من مذهب الشيعة الاثني عشرية (السائد في إيران) ليست موجودة في المذهب الزيدي، وبتنفيذ أجندة إيرانية.

رغم أن بونفوا يتفق على أن الحوثيين "أحدثوا تحولاً في المشهد الديني في اليمن، وابتعدوا عن الزيدية التقليدية: فعلى سبيل المثال، قد تحاكي بعض الاحتفالات الدينية نظيرتها في إيران"، فإنه يرى أنه "من الخطأ اختزال هذه الحركة والنظر إليها من هذا المنظور وحده. فلطالما احتلت الأجندة المحلية موقعاً محورياً. والدليل الأحدث على ذلك هو دخولهم الحرب الإقليمية الأخيرة، ليس من خلال خطاب مؤيد لإيران أو خطاب ديني، بل عبر الترويج لأجندتهم المناهضة للسعودية، وهي أجندة تلقى صدى أكبر لدى المواطن اليمني العادي".

يتطلب فهم كيفية تطور الحركة الحوثية إلى قوة إقليمية تَجاوُز السردية المألوفة عن الحرب بالوكالة والانقسامات الطائفية، إذ تعود جذورها إلى عقود من التوترات والمنافسات السياسية والاقتصادية والدينية ومشاعر التهميش والإقصاء. ويعد فهم هذه الديناميات المحلية أساسياً لفهم صعود الحوثيين.