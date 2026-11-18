خبرني - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بمقدار 10 قروش للغرام الواحد، وفقا للتسعيرة اليومية الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا في السوق المحلية، 77.40 دينار، مقابل 74.10 دينار لجهة الشراء، فيما وصل سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 إلى 89 دينارا، وعيار 18 إلى 68.60 دينار.

وعلى الصعيد العالمي، تعرض المعدن النفيس لضغوط بيعية، الأربعاء، لتهبط أسعاره بأكثر من 2% وتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عام، وسط صعود الدولار وتزايد رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 3769.68 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش، بعد ملامسة 3757 دولارا خلال الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ أيلول 2025. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 2.4% إلى 3772.20 دولارا للأوقية.

ويعزز ارتفاع الدولار، الذي اقترب من أعلى مستوى له في 19 شهرا، الضغوط على الذهب، إذ يزيد تكلفة المعدن المسعر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي هذا السياق، أشار المحلل لدى شركة سويس كوت، كارلو ألبرتو دي كاسا، إلى أن قوة الدولار وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية خلال الأشهر المقبلة يواصلان الضغط على أسعار الذهب.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي عقد يومي 27 و28 تشرين الأول، والمقرر صدوره عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، بحثا عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية. وتظهر تقديرات الأسواق احتمالا بنسبة 95% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في كانون الأول، مقابل نحو 5% لزيادة قدرها 50 نقطة أساس.

وامتدت موجة التراجع إلى بقية المعادن النفيسة؛ إذ فقدت الفضة 3.4% من قيمتها لتصل إلى 45.79 دولارا للأوقية، كما انخفض البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 1382.26 دولارا، فيما تراجع البلاديوم 2.2% إلى 950 دولارا.