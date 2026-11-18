​خبرني - قام المحامي الدكتور صايل علي الشوبكي، الرئيس الفخري لنادي شباب الحسين، برفقة وفد ضم نخبة من القامات الوطنية ووجهاء المخيمات والعشائر وممثلين عن مختلف مكونات النسيج الاجتماعي الأردني، بزيارة إلى مستشارية الشؤون العشائرية، حيث التقوا مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر معالي كنيعان عطا البلوي.

​وأكد المحامي الدكتور صايل الشوبكي والوفد المرافق خلال اللقاء وقوفهم التام وثباتهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، مثمنين المواقف المشرفة والحازمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في محاربة الفكر المتطرف والحد من انتشاره، ومؤكدين دعمهم المطلق لكافة الجهود والسياسات الملكية الرامية إلى تحصين المجتمع وحماية أمن الوطن واستقراره.

​وقال المحامي الشوبكي باسمه وباسم الوفد المشارك: "إننا كنا وسنبقى دائماً جنوداً أوفياء لهذا الوطن، ونقف قلباً وقالباً خلف قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي - وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الأردن واستقراره"، مشيداً بتضحياتهم ويقظتهم الدائمة في الذود عن حمى الوطن وصون منجزاته.

​وشدد الحضور على أن المجتمع الأردني، بكافة أطيافه ومنابتِه وأديانه، يشكل أسرة واحدة متماسكة لا فرق فيها بين مكون وآخر، مستلهمين ذلك من نهج الهاشميين في ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك والمواطنة الفاعلة، ومجددين العهد والولاء لجلالة الملك وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ليبقى الأردن واحة أمن وأمان وأنموذجاً في التلاحم الوطني.

​من جانبه، رحب معالي كنيعان البلوي بالمحامي الدكتور صايل الشوبكي والوفد المرافق، مشيداً بهذه المبادرة الوطنية التي تعكس أصالة المعدن الأردني ووعي أبنائه، مؤكداً أن مستشارية الشؤون العشائرية تفتح أبوابها دائماً لكافة أبناء الوطن، وأن تلاحم العشائر والمخيمات ومختلف مكونات المجتمع هو صمام الأمان الحقيقي للدولة الأردنية في مواجهة التحديات.