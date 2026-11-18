خبرني - أعلنت الكويت والبحرين، الأربعاء، التصدي لهجمات جوية إيرانية، في حين قالت طهران إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت. وجاءت الهجمات بعد ساعات من ضربات أمريكية استهدفت موقعاً لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية، في تصعيد جديد للمواجهة بين واشنطن وطهران.

وفي تطور متصل، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، غداة غارات قال إنها دمّرت 60 هدفاً عسكرياً في اليمن.

وقال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تعاملت فجر الأربعاء مع هجمات بطائرات مسيّرة وصفها بأنها "معادية"، موضحاً أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات الاعتراض.

من جهته، أعلن الجيش الإيراني أن مسيّراته استهدفت منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي ومنصات أمريكية لإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، من دون تأكيد مستقل لنتائج الهجوم.

وأدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات الإيرانية المتكررة على أراضيها، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت فجر الأربعاء لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية، بعد تحذيرين أصدرتهما وزارة الداخلية دعت فيهما المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن.

وقالت قوة دفاع البحرين إن دفاعاتها الجوية اعترضت الهجمات ودمّرتها قبل وصولها إلى أهدافها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الثلاثاء، عبر موقعه "سباه نيوز"، أن مسيّرات تابعة له استهدفت منظومة رادار أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، ردّاً على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الإيراني" من جانب المسيّرات العسكرية الأمريكية.

وأفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات عدة في المنامة صباح الثلاثاء، بعدما أرسلت وزارة الداخلية تحذيراً عبر الهواتف دعت فيه السكان إلى الاحتماء.

وكانت طهران قد أعلنت الجمعة استهداف رادار أمريكي في البحرين، قبل أن تعلن الأحد تنفيذ هجوم آخر بمسيّرات على منشأة عسكرية أمريكية في المملكة.

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجمات الإيرانية، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادة المملكة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدت احتفاظ البحرين بحقها في الدفاع عن نفسها، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وحلفائها، ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات لإلزام إيران بوقف هجماتها ومساءلتها عن الأضرار الناجمة عنها.

الولايات المتحدة تشن ضربات على جزيرة قشم الإيرانية

وجاءت الهجمات على الكويت والبحرين بعد ضربات جوية أمريكية استهدفت، مساء الثلاثاء، موقعاً لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية الواقعة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي أن مقاتلات أمريكية نفّذت الضربات ردّاً على استهداف إيران أفراداً ومنشآت تابعة للقوات الأمريكية.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول إيراني قوله إن الضربات لم تتسبب بأضرار في البنية التحتية.

ويأتي التصعيد في ظل استمرار الهجمات على منشآت عسكرية أمريكية في الخليج، والقيود المفروضة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، رغم المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ باتجاه الرياض

من جانبه، أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بقيادة السعودية، اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة الرياض وتدميره صباح الأربعاء.

وكان التحالف قد أعلن تنفيذ عملية عسكرية، الثلاثاء، قال إنها دمّرت 60 هدفاً عسكرياً للحوثيين في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة.

وأوضح أن الأهداف شملت أنفاقاً تُستخدم، بحسب قوله، لتخزين الصواريخ الباليستية، وورشاً لتجميع الطائرات المسيّرة وتخزينها.

وقال التحالف إن العملية تهدف إلى إضعاف القدرات الصاروخية للحوثيين وقدراتهم على تشغيل المسيّرات، وتحييد ما وصفه بالتهديد البحري الذي تشكّله الجماعة.

في المقابل، قال الحوثيون إن الغارات أسفرت عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، بينهم 15 قُتلوا في غارة استهدفت مصنعاً للإسفنج في الحديدة، وفق وزارة الصحة التابعة للجماعة. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الحصيلة بصورة مستقلة.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أعلن الثلاثاء تنفيذ عمليتين باستخدام خمس طائرات مسيّرة استهدفت محطتَي ضخ على خط أنابيب النفط السعودي "شرق–غرب"، غرب الرياض.

عواقب "غير مسبوقة"

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إنه لا يعتقد بوجود تهديد وشيك لواشنطن، وذلك عقب تقرير إعلامي عن خطط إيرانية محتملة لاستهداف مسؤولين أمريكيين باستخدام ما يُعرف بـ"القنبلة القذرة" أو سلاح كيميائي.

وجاءت تصريحات روبيو بعدما حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إيران من عواقب غير مسبوقة في حال تنفيذ هجوم من هذا النوع، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتعامل مع التهديدات المحتملة "بمنتهى الجدية".

وقال ترامب: "إذا كان هناك مثل هذا التهديد، فسيدفعون ثمناً لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل"، مضيفاً: "آمل ألّا يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر بمنتهى الجدية لأنهم مجانين".

وجاءت تصريحات ترامب تعليقاً على تقرير لشبكة "سي إن إن"، نقل عن سبعة مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم أن معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران تعمل على إعداد خطط محتملة لاستهداف كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بتفجير "قنبلة قذرة" أو استخدام سلاح كيميائي في واشنطن.

وأوضحت المصادر أن الخطط المحتملة تهدف إلى توفير خيارات أمام طهران، ولا تعني أن هجوماً وشيكاً يجري التحضير له.

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة تراقب التهديدات المحتملة، لكنه شدّد على عدم وجود تهديدات موثوقة للأراضي الأمريكية في الوقت الراهن.

و"القنبلة القذرة" هي عبوة متفجرة تقليدية تحتوي على مواد مشعة، صُممت لنشر هذه المواد عند انفجارها، من دون أن تُحدث انفجاراً نووياً.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة التقرير، ووصفه المتحدث باسمها إسماعيل بقائي بأنه "مختلق".

واتهم بقائي، في منشور على منصة إكس، الولايات المتحدة وحلفاءها بالتمهيد إعلامياً لما وصفه بـ"مخططات خبيثة"، عبر نشر ادعاءات لا أساس لها، مشيراً إلى تقرير "سي إن إن" وآخر نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت الصحيفة الأمريكية قد نشرت، الاثنين، تقريراً نقلت فيه عن خبراء ترجيحهم أن بعض السدود والمنشآت المائية الإيرانية ربما أُنشئت، جزئياً، لدعم منشآت عسكرية، من دون تقديم أدلة قاطعة تثبت هذه التقديرات.

وانتقد رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة، محمد باقر قاليباف، التقرير، معتبراً أنه يمهّد لضربات جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية.

وكتب قاليباف على منصة إكس أن اعتبار السدود القريبة من المواقع العسكرية الإيرانية منشآت ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، يعني، وفق المنطق نفسه، إمكان تصنيف السدود والموانئ ومحطات الطاقة القريبة من القواعد الأمريكية والإسرائيلية على أنها منشآت ذات استخدام مزدوج.

قطر تؤكد استمرار الوساطة بين واشنطن وطهران رغم التصعيد

أكدت قطر استمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، محذّرة من أن التصعيد العسكري يعرقل فرص التوصل إلى اتفاق ويهدد حرية الملاحة والاقتصاد العالمي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث في مسقط، الثلاثاء، مع وفد قطري برئاسة مستشار لرئيس الوزراء، آخر التطورات الإقليمية وسبل خفض التوتر.

وشدّد عراقجي على أهمية استمرار المشاورات بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفه بتحركات أطراف خارجية تسعى إلى زعزعة الاستقرار.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قد أكد خلال إحاطة صحفية في الدوحة، الثلاثاء، استمرار جهود الوساطة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، داعياً الأطراف إلى ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد.

وأوضح أن الاتصالات تتواصل بشأن المقترحات المطروحة لإنهاء النزاع، مشيراً إلى اجتماع مع الجانب الإيراني في اليوم نفسه.

وفي مسقط أيضاً، أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائهما الثلاثاء، أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية وضمان استمرار حركة الملاحة والتجارة الدولية، إلى جانب إبقاء قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة.

وكانت حدّة العمليات العسكرية قد تراجعت بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في أبريل/نيسان، بوساطة شاركت فيها باكستان وقطر.

ورغم توقيع مذكرة تفاهم في يونيو/حزيران، تعثرت المفاوضات واستؤنفت المواجهات بصورة متقطعة، من دون العودة إلى نطاق العمليات العسكرية الواسعة التي شهدتها الأشهر الأولى من الحرب.

وفي ظل هذا التوتر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الاثنين، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط، ضمن انتشار قالت إنه مقرر مسبقاً.

وانضمت الحاملة إلى "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" و"يو إس إس جورج واشنطن"، ليرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة إلى ثلاث.

وتفرض إيران منذ اندلاع الحرب قيوداً على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بينما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، بعد أن أعادت العمل به في يوليو/تموز، عقب رفعه في يونيو/حزيران. وترافق القوات الأمريكية ناقلات نفط تعبر المضيق.