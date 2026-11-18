خبرني - نتناول في عرض الصحف عدداً من أهم القضايا التي احتلت العناوين الرئيسية على الساحة العالمية، والتي تتضمن قمة المجموعة الرباعية (آسيا- المحيط الهادئ) وكيف يمكن أن يكون رد الفعل الصيني تجاه ما صدر خلالها من تصريحات، وعودة الجدل حول حكم الإعدام في الولايات المتحدة، وفوائد نوم الشريكين في غرفتين منفصلتين.

ونبدأ جولتنا في الصحف من الغارديان التي تناولت اجتماعاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة المجموعة الرباعية- آسيا والمحيط الهادئ- في إطار قمة "الحوار الأمني الرباعي" (كواد) في مانيلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ناقش مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خططاً لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وسط تأكيد من الجانبين على أن المجموعة ستواصل العمل من أجل تحقيق "السلام من خلال القوة".

وجمع اللقاء قادة الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، إذ ناقشوا تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية والبنية التحتية والأمن البحري.

وقال ترامب: "تمثل هذه الدول بعض أهم الشراكات في العالم بأسره"، مضيفاً أنها "من بين أكثر الدول نجاحاً في العالم، وأقواها في بعض القطاعات"، مؤكداً أنه ينبغي أن تكون دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ أركاناً لمنطقة "حرة ومنفتحة ومستقرة ومزدهرة".

ومن المتوقع أن تثير خطة التدريبات العسكرية انتقادات قوية من الصين، خاصةً أن قادة (كواد) يريدون أن تقدم المجموعة نفسها بوصفها ائتلافاً متعدد الأطراف لمواجهة بكين، سعياً إلى تقويض هيمنتها، بما في ذلك في بحري الصين الجنوبي والشرقي، وفقاً للغارديان.

وكشف ألبانيزي أن أستراليا ستشارك بطائرات الدورية البحرية من طرازي "P8-A بوسيدون" و"P3-C أوريون" في المناورات المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.

ورداً على سؤال بشأن تعليق الرئيس الصيني شي جين بينغ حول الخطة خلال لقاء مرتقب هذا الأسبوع، قال رئيس وزراء أستراليا إن التدريبات العسكرية "أمر شائع" وليس غريباً.

وأكد قادة (كواد) رغبتهم في ترسيخ المجموعة "كائتلاف متعدد الأطراف يواجه النفوذ المتنامي لبكين، بما في ذلك في بحري الصين الجنوبي والشرقي".

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن التحالف سوف يساعد في رسم مستقبل المنطقة عبر تعزيز قدرة الدول على الصمود ودعم "حريتها في اتخاذ قراراتها بنفسها" في مجالات تشمل الأمن البحري والأمن الاقتصادي، والطاقة والتقنيات الحيوية والناشئة.

وأشار ترامب إلى اتفاق "أوكوس" للغواصات النووية مع أستراليا، قائلاً إن الولايات المتحدة "تصنع أفضل الغواصات في العالم".

وأضاف أن بلاده ستتمكن خلال عشرة أشهر من اللحاق بالصين في إنتاج المعادن الأرضية النادرة، بدعم من التقدم الذي تحرزه أستراليا واليابان والهند في هذا المجال.

تجدد الجدل حول عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة

ننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست التي ألقت الضوء على تجدد الجدل حول عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.

وقالت كاتبة المقال كاتي ميتلر إن "عودة عقوبة الإعدام إلى صدارة النقاش في الولايات المتحدة بعد سلسلة تطورات متزامنة، من بينها فشل تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانة كريستا بايك في ولاية تينيسي، وإعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب نيتها إعدام منفذ هجوم فورت هود رمياً بالرصاص".

يُضاف إلى ذلك قرار حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 548 سجيناً، في خطوة تاريخية قد تؤدي إلى تقليص أكثر من ربع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد.

وأثار فشل إعدام بايك اهتماماً واسعاً بعدما أصبحت أول شخص معروف في تاريخ الولايات المتحدة يخضع لبروتوكول الحقنة القاتلة بالكامل ويظل على قيد الحياة.

وقالت لاحقاً إنها كانت "مستعدة للموت" على جريمتها، لكنها استفاقت وهي تعاني من الحروق والآلام ومشكلات في الكلام.

وتأتي هذه التطورات في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب أن تأييد عقوبة الإعدام تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 50 سنة، إذ أعرب 49 في المئة فقط من البالغين الأمريكيين عن دعمهم لإعدام المدانين بالقتل.

وبلغت نسبة التأييد 28 في المئة بين الديمقراطيين و39 في المئة بين الأمريكيين الأصغر سناً، فيما تراجع الدعم أيضاً بين الجمهوريين رغم بقائه أعلى نسبياً.

وقال روبن ماهر، المدير التنفيذي لمركز معلومات عقوبة الإعدام، لواشنطن بوست: "سوف تظل هناك دائماً ولايات متحمسة لاستخدام عقوبة الإعدام، لكن الاتجاه طويل الأجل يتجه بوضوح نحو استخدامها بشكل محدود جداً أو عدم استخدامها إطلاقاً".

ومنذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 1976، نُفذ حكم الإعدام بحق نحو 1700 شخص، معظمهم عبر الحقنة القاتلة. غير أن هذه الوسيلة ظلت محل جدل بسبب الإعدامات التي شابتها أخطاء والنقاشات القانونية والأخلاقية المرتبطة بها.

ويشير معارضو العقوبة وأطباء وقادة دينيون إلى أنه "لا توجد طريقة إنسانية لقتل البشر"، بينما يرى مؤيدون أن مشكلات الحقنة القاتلة يمكن معالجتها عبر تحسين الإجراءات والتدريب.

وفي رسالة مفتوحة، برر نيوسوم قراره بتخفيف أحكام الإعدام بالقول: "لا يمكننا إعدام أشخاص في نظام قانوني غير كامل". وأشار إلى المخاوف المتعلقة بالتفاوتات العرقية وإمكانية إعدام أبرياء.

ووفقاً لمركز معلومات عقوبة الإعدام، ألغت 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا العقوبة، بينما لا تزال مطبقة في 27 ولاية والنظام الفيدرالي. وخلال عام 2026 أُعدم 37 شخصاً في سبع ولايات، أكثر من نصفهم في ولاية فلوريدا.

وفي المقابل، يواصل أقارب ضحايا جرائم القتل الانقسام بشأن العقوبة. فبعضهم يرى أنها تمثل العدالة المستحقة، بينما يدعو آخرون إلى إنهاء عقوبة الإعدام وتوجيه الموارد نحو دعم الضحايا وعائلاتهم بدلاً من الاستمرار في إجراءات الإعدام المكلفة وطويلة الأمد.

عندما يعني النوم الجيد غرفتين منفصلتين

بالنسبة للطيارة سونالي، المقيمة في بنغالورو، لم يعد النوم في غرفة منفصلة عن زوجها أمراً استثنائياً، بل جزءاً من روتين استمر سبع سنوات من أصل 13 سنة قضياها معاً، وفقاً لموقع "لايف منت" الذي نشر مقالاً كتبته ريم خوخار عن أفضل طرق النوم.

ويعود ذلك إلى اختلاف جداول عملهما وساعات نومهما، إذ تقول: "هو (زوجها) يميل إلى السهر، بينما يجب أن أنام وفق مواعيد رحلاتي الجوية".

وتؤكد سونالي، 37 سنة، أن هذا الترتيب وفر لها نوماً متواصلاً، مما انعكس إيجاباً على مستويات الطاقة والتركيز والإنتاجية.

وأضافت: "تراجع الإحساس بالانزعاج والإحباط والاستياء غير الضروري بسبب أمر أساسي مثل النوم". كما ترى أن أكبر فائدة تكمن في "السماح لكل منا بالنوم وفق ساعته البيولوجية الخاصة بدلاً من إجبار أنفسنا على روتين مشترك".

ويُعرف هذا الترتيب باسم "طلاق النوم" أو (Sleep Divorce)، وهو مصطلح قد يوحي خطأً بوجود مشكلات في العلاقة، بينما يشير في الواقع إلى نوم الشريكين بشكل منفصل بهدف الحصول على راحة أفضل. وتتنوع الأسباب التي تؤدي إلى اتباع هذا الروتين بين الشخير، واختلاف مواعيد النوم، أو الرغبة في مساحة شخصية أكبر.

وأظهر "استطلاع النوم العالمي 2026" الذي أجرته شركة التكنولوجيا الطبية "ريس ميد" أن 39 في المئة من المشاركين قالوا إنهم لا يحصلون على نوم جيد بسبب الشريك. وعلى مستوى العالم، يختار 18 في المئة من الأزواج النوم في أسرّة منفصلة بسبب الشخير أو كثرة الحركة أثناء النوم، بينما ترتفع النسبة في الهند إلى 78 في المئة.

ويقول بالاف بونيرجي، أستاذ علم النفس الإكلينيكي، إن النوم "جزء أساسي من الصحة البيولوجية والنفسية للفرد"، موضحاً أن مشكلات النوم غالباً ما تتداخل مع الضغوط والتوتر والاضطرابات العاطفية أو التحديات الشخصية والمهنية.

ويشير الخبراء إلى أن تحسين جودة النوم قد يساعد في خفض التوتر، وزيادة الطاقة، وتحسين التوازن العاطفي، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.