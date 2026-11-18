خبرني - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ونائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، الأربعاء، الخيارات والمقترحات المتعلقة بإنشاء طريق بديل لطريق عمّان–جرش–إربد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى معالجة التحديات المرورية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز الربط بين المحافظات والمنافذ الحدودية.

وتناول اللقاء البدائل المقترحة لإنشاء طريق بديل لطريق عمّان–جرش–إربد، بما يسهم في تخفيف الضغط المروري عن الطريق الحالي، وتحسين انسيابية حركة السير، وتقليل زمن الرحلات، إلى جانب بحث الخيارات المتاحة لإيجاد مسار بديل لطريق الرمثا–جابر، بما يعزز كفاءة حركة النقل والشحن، ويسهّل حركة التجارة باتجاه الحدود السورية.

كما ناقش الجانبان الجوانب الفنية والهندسية للمسارات المقترحة، ومتطلبات تنفيذها، والتحديات المحتملة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من شبكة الطرق القائمة وتطوير بعض مساراتها لتكون طرقاً بديلة أو مساندة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارتين والجهات ذات العلاقة، ومواصلة دراسة المقترحات والبدائل المطروحة من مختلف الجوانب الفنية والهندسية، وصولاً إلى تحديد الخيارات الأكثر جدوى وقابلية للتنفيذ، بما يضمن إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات المرورية.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتعزيز السلامة المرورية، ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري.

وحضر اللقاء أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية المهندس وسيم العدوان، وأمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية رائد الحلاحلة، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس محمد العموش، ومدير تنظيم المدن والقرى المهندس أشرف أبو السمن.