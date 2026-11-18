خبرني - وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، الأربعاء، للمشاركة في قمة ثلاثية غير مسبوقة تجمعه بالرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، الخميس. وقال ترامب إن المحادثات ستتناول الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب نزع السلاح النووي.

وأظهرت لقطات مصورة ترامب وهو يصافح نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بينما تبادلا عبارات ودية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قبل أن يتخذوا أماكنهم لالتقاط صورة جماعية على هامش قمة "أبيك".

ووصفت وسائل الإعلام الروسية اللقاء الذي جمع شي وبوتين وترامب في شينتشن جنوبي الصين بأنه "أبرز مشاهد اليوم". ووصفت إحدى وكالات الأنباء الحكومية هذا المشهد بـ "المصافحة التاريخية".

وكان شي في استقبال ترامب لدى نزوله من الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، حيث وقف الزعيمان على سجادة حمراء وأديا التحية، وسط مراسم استقبال رُفعت خلالها الأعلام الصينية والأمريكية، ولوّح المشاركون بكرات زينة ملونة، قبل أن يتصافح الرئيسان.

ووصف الإعلام الصيني مراسم استقبال الرئيس الأمريكي بأنها كانت حافلة؛ إذ تضمنت تحية من حرس الشرف العسكري، واستعراض بالزهور، وتحليق طائرات مقاتلة في الأجواء.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن شي جين بينغ قوله "أرحب بزيارتكم المتجددة للصين، وأتطلع إلى إجراء تبادلٍ معمق لوجهات النظر معكم حول القضايا الكبرى المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والنظام العالمي، وكذلك إلى تعزيز تطوير علاقة استراتيجية بناءة ومستقرة تقوم على الاحترام والإنصاف والمساواة".

وأضافت الوكالة أن ترامب شكر شي على حضوره إلى المطار لاستقباله شخصياً.

وشهدت أجزاء من المدينة تشديداً للإجراءات الأمنية وتكثيفاً للمراقبة خلال الساعات التي سبقت وصول ترامب، استعداداً للقمة. واصطف عدد من السكان على طول الطريق المقرر أن يسلكه موكب الرئيس الأمريكي، على أمل رؤيته لدى مروره.



كما تجمع آخرون قرب الفندق الذي يُتوقع أن يقيم فيه ترامب، حيث وُضعت حواجز أمنية عند المدخل، وطلبت الشرطة من المارة عدم التوقف في محيطه.

وقال شاب كان ينتظر عند زاوية شارع بالقرب من الفندق: "آمل أن تكون زيارة ترامب جسراً يربط بين الولايات المتحدة والصين".

وكان شي جين بينغ وبوتين محادثات في شنتشن صباح الأربعاء، على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأثارت القمة المرتقبة مخاوف في كييف وعواصم أوروبية من أن يتوصل القادة الثلاثة إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانية أو أوروبية، أو أن يسعوا إلى إعادة رسم مناطق النفوذ بين القوى الكبرى.

وكانت واشنطن قد استبعدت في البداية بحث الحرب في أوكرانيا خلال القمة، قبل أن يعلن ترامب أنها ستكون ضمن جدول أعمال المحادثات، في حين تعتبر بكين أن الحرب ليست شأناً صينياً.

من جانبها، اكتفت الصين بإعلان أن القادة الثلاثة سيجرون "مناقشات معمقة بشأن الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبحسب واشنطن، ستتناول المحادثات أيضاً الحرب في إيران والحد من الأسلحة النووية، بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير/شباط الماضي، وهي آخر اتفاقية كانت تفرض قيوداً على الترسانتين النوويتين للبلدين.

وتتمسك الصين بموقفها الداعي إلى خفض الترسانتين النوويتين الأمريكية والروسية، اللتين تفوقان ترسانتها حجماً بكثير، قبل الدخول في مفاوضات بشأن الحد من أسلحتها النووية.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء "تاس" نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، أنه من غير المرجح أن يجد الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي وقتاً لإجراء مفاوضات ثنائية "شاملة" خلال قمة "بيك، لكنهما قد يتحدثان على هامشها.

وأفاد بيسكوف بأن الزعيمين قد يتبادلان وجهات النظر حول الصراعات في أوكرانيا وإيران، في حال أتيحت لهما فرصة التحدث بشكل ثنائي.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "تاس" عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، قوله إن بوتين وترامب قد يحظيان بفرصة للتحدث بشكل غير رسمي أكثر من مرة خلال القمة.

اللقاء الشخصي رقم 50

قبيل القمة الثلاثية المرتقبة مع ترامب، عقد شي جين بينغ وبوتين محادثات ثنائية بحضور وفدي البلدين، في ثالث لقاء مباشر بينهما هذا العام.

وكان بوتين قد وصل إلى شينجن في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، في زيارته السادسة والعشرين إلى الصين منذ توليه السلطة، حيث استقبله في المطار تساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، الذي يُعد من أقرب مساعدي الرئيس الصيني ويتولى إدارة مكتبه.

ورحّب شي بنظيره الروسي قائلاً: "يا صديقي القديم"، مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو الخمسون بينهما منذ توليه الرئاسة عام 2013، بما في ذلك اللقاءات التي جرت عبر الاتصال المرئي.

وأضاف أن العلاقات بين موسكو وبكين "تضفي مزيداً من الاستقرار واليقين على عالم يتسم بالاضطراب والفوضى".

وعلى الصعيد الروسي، صرح دميتري شوغاييف، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، لصحيفة "إزفيستيا" يوم الأربعاء، بأن روسيا والصين قد وصلتا إلى مستوى جديد من التعاون العسكري التقني.

وأوضح شوغاييف أن برنامج التعاون الموسع بين البلدين يشمل مجالات تصنيع الطائرات والمحركات، وقطاع الفضاء، والدفاع الجوي، والقطاع البحري.

ورغم أن وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" لم تنشر تفاصيل كاملة عن المحادثات، إلا أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الصراع في أوكرانيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن شي إشادته بالعلاقات بين البلدين، ووصفها بأنها "مستقرة وموثوقة"، ولا تتأثر بالتغيرات قصيرة الأمد في الأوضاع الدولية.

من جهته، أكد بوتين استمرار التنسيق بين موسكو وبكين في السياسة الخارجية، مشيراً إلى أن العلاقات بينهما تتطور في اتجاه إيجابي، وأن البلدين يتبنيان نهجاً مشتركاً لإقامة نظام عالمي "متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً"، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.

واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين، وشملت اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين، أعقبه إفطار عمل بمشاركة عدد محدود من المسؤولين، بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

وبحسب الجانب الروسي، تناولت المحادثات الحرب في أوكرانيا والتطورات في شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

فرصة لبوتين

وتتيح القمة الثلاثية فرصة مهمة لبوتين لتعزيز مكانة روسيا على الساحة الدولية، بعدما وصفت بعض الصحف الروسية مجرد انعقاد اللقاء بأنه "انتصار دبلوماسي" للرئيس الروسي.

ففي أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، سعى القادة الغربيون إلى عزل بوتين دولياً، وفرضوا عقوبات واسعة على موسكو.

لكن بعد نحو أربع سنوات من اندلاع الحرب، التي لا تزال مستمرة، يستعد بوتين للجلوس إلى طاولة واحدة مع رئيسي الولايات المتحدة والصين، في تحول لافت عن العزلة الدبلوماسية التي سعت الدول الغربية إلى فرضها عليه.

وبغض النظر عما قد تسفر عنه المحادثات من نتائج، فإن انعقاد القمة بحد ذاته يمثل مكسباً دبلوماسياً لبوتين، لا سيما أنه يأتي من دون أن تقدم موسكو تنازلات بشأن أوكرانيا، في ظل استمرار رفضها وقفاً شاملاً لإطلاق النار ومواصلتها العمليات العسكرية.

ويرى الخبير الاقتصادي والاستراتيجي تيموثي آش، من برنامج روسيا وأوراسيا في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في بريطانيا، أن بوتين سيسعى إلى جعل أوكرانيا محوراً رئيسياً للمحادثات، وإظهار القمة وكأنها نسخة جديدة من مؤتمر يالطا عام 1945.

وكان المؤتمر التاريخي قد جمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، لبحث المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وترتيبات النظام الدولي بعد هزيمة ألمانيا النازية.

وبحسب آش، يأمل بوتين أن يشارك شي وترامب في تحديد مستقبل أوكرانيا، من دون إشراك كييف أو الدول الأوروبية في اتخاذ القرارات المتعلقة بها.