خبرني - استشهد شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من النازحين في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، بالتزامن مع تقدم دبابات وجرافات إسرائيلية باتجاه مناطق شمال غربي مخيمي البريج والنصيرات.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن القوات الإسرائيلية بدأت التقدم نحو حي المغراقة وجسر وادي غزة وحي الدعوة ومناطق شرق شارع صلاح الدين، ما دفع عشرات العائلات إلى الفرار من المنطقة.

وجاء هذا التحرك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في المنطقة، وطالب سكانها والنازحين فيها بإخلائها فوراً.

وقال الجيش، في بيان، إن العملية تستهدف ما وصفه بـ"البنى التحتية للإرهاب" في محيط ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وتتركز شمال غربي مخيمي البريج والنصيرات، وفقاً لخريطة نشرها لتحديد نطاق العملية.

وأضاف أن شارع صلاح الدين سيغلق أمام حركة المرور في المناطق المشمولة بالعملية طوال فترة تنفيذها، مؤكداً أنه يتخذ "جميع التدابير اللازمة للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالسكان المدنيين".

ودعا الجيش سكان القطاع إلى الابتعاد عن منطقة العمليات إلى حين الإعلان رسمياً عن انتهائها.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رسمياً عن تنفيذ عملية عسكرية داخل أحياء قطاع غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر طبية، بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 74 ألفاً و710 قتلى، و176 ألفاً و131 مصاباً.

وبحسب المصادر، استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جثامين سبعة قتلى، بينهم شخص توفي متأثراً بجروحه، إضافة إلى 15 مصاباً.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1658 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين ستة آلاف، إلى جانب انتشال جثامين 850 شخصاً.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وعلى الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.