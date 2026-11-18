خبرني - أكد وزير النقل نضال القطامين، أن خارطة طريق النقل المستدام للقطاع السياحي تستهدف تحويل 55% من أسطول الحافلات السياحية إلى حافلات كهربائية بحلول عام 2030.

وأشار، خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 في البحر الميت، إلى وجود أكثر من 150 ألف مركبة كهربائية على طرق المملكة، مؤكدا أن التحول نحو النقل المستدام والتنقل الكهربائي يمثل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن التحول إلى الحافلات الكهربائية يتطلب تحديث الأساطيل، وتطوير محطات الشحن، والاستفادة من الطاقة المتجددة، وتوفير خدمات الصيانة والخبرات الفنية، إلى جانب ابتكار نماذج تمويل واستثمار مستدامة.

وأكد أهمية بناء شراكات أردنية أوروبية في مجالات تصنيع الحافلات الكهربائية وتقنيات الشحن وتشغيل الأساطيل والتمويل، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ.

وعلى هامش المؤتمر، بحث القطامين مع وفد اقتصادي فرنسي ضم ممثلين عن منظمة أرباب العمل الفرنسية (MEDEF)، وشركات إيرباص (Airbus)، وسي إم إيه سي جي إم (CMA CGM)، ومجموعة المطار الدولي الفرنسية (Groupe ADP)، وألستوم (Alstom)، وشركة الحمراء الاستشارية، فرص التعاون والاستثمار في قطاعات النقل والطيران والخدمات اللوجستية.

كما بحث مع وفد من شركة سيمنز العالمية (Siemens) فرص التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية والتكنولوجيا، والاستفادة من خبرات الشركة وحلولها التقنية في تطوير مشاريع النقل الحديثة.