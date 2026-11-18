خبرني - بتوجيهات ملكية، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، على الحالة الصحية لمصابي نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الذين أصيبوا إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من طراز (بلاك هوك)، أثناء تنفيذ تمرين عسكري تدريبي، ويرقدون على سرير الشفاء في مستشفى الملكة علياء العسكري.

ونقل العيسوي للمصابين تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشفاء العاجل، وأن يمن الله عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن يعودوا سالمين معافين إلى مواقع عملهم لمواصلة أداء واجبهم الوطني.

واستمع العيسوي، من مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، والكوادر الطبية المشرفة على علاج المصابين، إلى إيجاز حول أوضاعهم الصحية وطبيعة الإصابات التي تعرضوا لها، والإجراءات الطبية والعلاجية المتخذة لتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأكد العيسوي، التقدير الملكي للدور الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، معربا عن اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وما يبذلونه من جهود مخلصة وتضحيات في أداء واجباتهم الوطنية، وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أعلنت أن حادث تحطم المروحية أسفر عن إصابة عدد من مرتباتها، وجرى نقلهم إلى مستشفى الملكة علياء العسكري لتلقي العلاج اللازم.