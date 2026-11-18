خبرني - حصدت أمنية، إحدى شركات Beyon، على جائزة أفضل تحوّل لعلامة تجارية في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط لعام 2026 (Best Telecom Brand Transformation – Middle East)، التي تمنحها مجلة Brands Review Magazine، كما حصدت مجموعة Beyon جائزتين برونزيتين ضمن جوائز التحوّل للشرق الأوسط وأفريقيا 2026 (Transform Awards MEA)، في فئتي أفضل حل لهيكلة العلامات التجارية (Best Brand Architecture Solution) وأفضل تطوّر للعلامة التجارية في قطاع الأعمال والشركات (Best Brand Evolution – Business and Corporation). وجاء تكريم المجموع تقديرا لنهج Beyon الذي يربط العلامات التجارية لشركات الإتصالات التابعة لها بهوية المجموعة، مع الحفاظ على هوية كل علامة ومكانتها في سوقها.

ويأتي هذا التكريم بعد أكثر من عام على إطلاق الهوية الجديدة لأمنية في تشرين الأول 2025. ومنذ انطلاق عملياتها التجارية في المملكة عام 2005، بنت أمنية خبرة تمتد لأكثر من عقدين في السوق الأردني. ومع إطلاق هويتها الجديدة، عزّزت الشركة تعاونها مع شركات المجموعة واستفادت من خبراتها الإقليمية في الاتصالات والتكنولوجيا لتطوير خدماتها، بما في ذلك إطلاق باقات «LIVE» للدفع الآجل.

وتزامن إطلاق الهوية مع إعلان مجموعة Beyon عن استثمارات تقارب 300 مليون دينار أردني في المملكة على مدى خمس سنوات. وخلال العام الذي أعقب الإطلاق، نفّذت أمنية المرحلة الثانية من توسعة شبكة الجيل الخامس، فزادت سعتها ووسّعت تغطيتها لتشمل سبع محافظات إضافية، هي عجلون وجرش والبلقاء ومادبا والكرك ومعان والطفيلة. وشملت التوسعة أيضاً مواقع حيوية، من بينها ميناء العقبة ومطارها، وعدد من المستشفيات والجامعات والمناطق الصناعية.

وتستعد أمنية لافتتاح أكبر مركز بيانات في عمّان، وقد حصل المركز على شهادتين من Uptime Institute، هما شهادة اعتماد وثائق التصميم من الفئة الثالثة (Tier III Certification of Design Documents – TCDD) وشهادة اعتماد المنشأة من الفئة الثالثة (Tier III Certification of Constructed Facility – TCCF) وسيوسّع المركز قدرة أمنية على تقديم خدمات استضافة البيانات وحلول البنية التحتية الرقمية للشركات والمؤسسات في المملكة.

وعلى صعيد أداء الشبكة، منحت شركة Ookla أمنية لقب "أفضل شبكة للاتصالات المتنقلة في الأردن" عن النصف الثاني من عام 2025، استناداً إلى تحليل أكثر من 23 مليون اختبار لأداء شبكات الاتصالات في المملكة.

وقالت دينا الداود، المديرة التنفيذية للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في أمنية: "على مدى أكثر من عشرين عاماً، بنينا علاقتنا مع عملائنا على فهم احتياجاتهم ومعرفة السوق الأردني. واليوم، تتيح لنا خبرات مجموعة Beyon وقدراتها أن نبني على هذه العلاقة ونطوّر خدماتنا. ونقيس نجاح هذا التحوّل بما يلمسه عملاؤنا في تجربتهم اليومية، من اتساع تغطية الشبكة وجودة الاتصال إلى توفّر حلول تقنية تساعد الشركات والمؤسسات على إدارة أعمالها وتطويرها."