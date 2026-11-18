خبرني - تستعرض جلسة حوارية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الأربعاء، 4 فرص استثمارية رئيسية ضمن مشروع مدينة عمرة، تشمل إنشاء مركز للمؤتمرات والمعارض، ومدينة ترفيهية، وحلبة لرياضة السيارات، إلى جانب منصة متكاملة لخدمات البنية التحتية والمرافق العامة، بهدف استقطاب اهتمام مستثمرين وشركات أردنية وأوروبية للمشاركة في تطوير المشروع.

ووفقا للوثيقة الخاصة بالجلسة، يمتد المخطط التطويري طويل الأجل لمشروع مدينة عمرة على مساحة تقارب 500 مليون متر مربع، فيما تشمل المرحلة الأولى من التطوير مساحة تقدر بنحو 40 مليون متر مربع، تتوزع على أنشطة ومشاريع عمرانية واقتصادية واستثمارية متعددة.

وتقع مدينة عمرة على بعد نحو 30 كيلومترا من عمّان و35 كيلومترا من مطار الملكة علياء الدولي، فيما تتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار الأردني، قيادة أعمال تطوير المشروع.

وتهدف الجلسة إلى تعريف المستثمرين الأوروبيين والأردنيين بالرؤية التطويرية للمدينة، واستعراض المشاريع الاستثمارية الرئيسية وحالة تقدمها، وتحديد المستثمرين والشركات الراغبة في الحصول على معلومات إضافية أو الدخول في مناقشات استثمارية لاحقة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع مجموعة من المناطق والأنشطة المتخصصة في الرياضة والصحة والعافية، والتكنولوجيا والابتكار، والترفيه العائلي، والتخزين والخدمات اللوجستية والتجارة، وأنشطة السيارات، إلى جانب الأحياء السكنية الخضراء والمشاريع السكنية متعددة الاستخدامات المخصصة للعائلات.

وبحسب الوثيقة، ستعرض هذه القطاعات ضمن الرؤية العامة لتطوير المدينة، فيما تتركز الفرص الاستثمارية المحددة المطروحة للنقاش على 3 مشاريع رئيسية، إضافة إلى منصة مقترحة لتطوير وإدارة خدمات المرافق والبنية التحتية.

- مركز للمؤتمرات والمعارض

وتتضمن الفرص الاستثمارية المقترحة إنشاء مركز متخصص للمؤتمرات والمعارض والفعاليات داخل مدينة عمرة، ضمن المشاريع الرئيسية التي تستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في المدينة.

وتتناول الجلسة التصور الخاص بالمركز ومرافقه المخطط لها، وحالة التطوير الحالية، والدور المتوقع للمشروع ضمن المخطط العام للمدينة.

ويسعى القائمون على المشروع إلى تعريف المستثمرين بفرص المشاركة في تطوير المركز، واستكشاف الاهتمام الاستثماري الأولي بالمشروع، تمهيدا لدراسة إمكانات التعاون والشراكات مستقبلا.

- مدينة ترفيهية للعائلات

وتشمل الفرص المطروحة تطوير مدينة ترفيهية مخصصة للعائلات، بوصفها إحدى الوجهات الرئيسية المخطط لها ضمن مشروع مدينة عمرة.

ومن المقرر أن تعرض الجلسة مفهوم المشروع وحالة تطويره، ودوره المتوقع في تعزيز الأنشطة الترفيهية والخدمات المقدمة للزوار داخل المدينة.

وتأتي هذه الفرصة ضمن توجه المشروع لتطوير أنشطة متنوعة تجمع بين الاستخدامات السكنية والترفيهية والاقتصادية، وتوفير مرافق تستقطب الزوار وتخدم سكان المدينة مستقبلا.

- حلبة لرياضة السيارات

وتتضمن المشاريع المطروحة كذلك فرصة إنشاء حلبة مخصصة لرياضة السيارات للهواة، بوصفها أحد المشاريع المحتملة ضمن الأنشطة الرياضية والترفيهية في مدينة عمرة.

وتشير الوثيقة إلى أن المشروع لا يزال ضمن مرحلة دراسة الجدوى، فيما تستهدف الجلسة تعريف المستثمرين بفكرته ومناقشة الفرص المحتملة لتطويره مستقبلا.

ويأتي المشروع ضمن مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالرياضة والترفيه وأنشطة السيارات، التي يتضمنها المخطط التطويري للمرحلة الأولى من المدينة.

- منصة متكاملة لإدارة المرافق والخدمات

وتبرز ضمن الفرص الاستثمارية المقترحة منصة مستقلة ومتكاملة تحت اسم (Amra UtilitiesCo)، تستهدف توفير خدمات البنية التحتية والمرافق العامة لمشروع مدينة عمرة.

وتشمل مجالات عمل المنصة المقترحة خدمات الطاقة والمياه والصرف الصحي والتبريد المركزي وإدارة النفايات، بما يوفر إطارا متكاملا لتطوير خدمات المرافق اللازمة للمدينة.

وستتناول الجلسة التصور الخاص بالمنصة ومجالات خدماتها، واستكشاف اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين والشركات المتخصصة في البنية التحتية والمرافق بالمشاركة في تطويرها.

وتعد المنصة المقترحة مسارا استثماريا منفصلا عن مشاريع مركز المؤتمرات والمدينة الترفيهية وحلبة رياضة السيارات، مع ارتباطها بخدمات البنية التحتية اللازمة لتطوير المدينة.

- استقطاب المستثمرين الأوروبيين

وتستهدف الجلسة مشاركة مستثمرين مؤسسيين أردنيين وأوروبيين، وشركات استثمار، ومستثمرين استراتيجيين، وشركات متخصصة في المرافق والبنية التحتية، إلى جانب ممثلين عن قطاعات الأعمال والغرف التجارية ومؤسسات الأعمال في الأردن وأوروبا.

وتتضمن قائمة الجهات المقترحة للمشاركة الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، وصندوق الاستثمار الأردني، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب مستثمرين وشركات أوروبية مهتمة بالمشاريع المطروحة.

ووفق الوثيقة، ستتولى الشركة المطورة استعراض الرؤية العامة لمدينة عمرة وحجم المشروع وموقعه، إلى جانب التعريف بمكونات المرحلة الأولى والمشاريع الاستثمارية الرئيسية وحالة تقدمها والجدول الزمني الإرشادي لتطويرها.

وتخصص الجلسة نقاشا للمشاريع الاستثمارية الثلاثة، إلى جانب عرض مستقل للمنصة المقترحة لخدمات المرافق، تليه مناقشات للإجابة عن استفسارات المستثمرين وتحديد احتياجاتهم من البيانات والمعلومات الفنية والاستثمارية.

كما تستهدف المناقشات التعرف على مدى الاهتمام الأولي لدى المستثمرين بالفرص المطروحة، وتحديد الجهات الراغبة في تلقي تحديثات عن المشاريع أو مواصلة النقاش مع الفريق المسؤول عن تطوير المدينة.

- مخرجات استثمارية ومناقشات لاحقة

وتسعى الجلسة إلى تحقيق مجموعة من المخرجات الأولية، أبرزها تعريف المستثمرين بحجم مشروع مدينة عمرة ورؤيته التطويرية، وتحديد مستويات الاهتمام بالفرص الاستثمارية الأربع المطروحة.

وتشمل المخرجات المتوقعة حصر الاستفسارات والمعلومات الإضافية التي يحتاج إليها المستثمرون، وتحديد الشركات والمؤسسات المهتمة بمواصلة المناقشات الاستثمارية مع الجهات المطورة للمشروع.

وبحسب الوثيقة، تركز الجلسة على استكشاف الاهتمام الاستثماري الأولي ولا تتضمن إعلانات مؤكدة عن التزامات تمويلية أو اتفاقيات استثمارية جديدة.

وتأتي الجلسة ضمن جهود التعريف بالفرص الاستثمارية المرتبطة بتطوير مدينة عمرة، واستقطاب اهتمام الشركات والمستثمرين الأوروبيين والأردنيين للمساهمة في تطوير المشاريع والمرافق الرئيسية، بما يدعم التوجه نحو إقامة مدينة جديدة تضم أنشطة عمرانية واقتصادية وسكنية وترفيهية متعددة.