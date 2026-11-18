خبرني - تبحث جلسة أردنية أوروبية، الأربعاء، فرص إقامة شراكات استثمارية جديدة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن وأوروبا، تشمل الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء وإعادة التدوير والابتكار ونقل المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير نماذج للتعاون التجاري وتوسيع وصول الشركات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية والإقليمية.

وتنظم وزارة الاستثمار بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي الجلسة، ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، بمشاركة ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ومؤسسات تمويل وتنمية وشركات أردنية وأوروبية.

ووفقا للوثيقة الخاصة بالجلسة، تشكل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 98% من إجمالي الشركات في الأردن، وتسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر قرابة 60% من فرص العمل، بحسب بيانات أوردتها الوثيقة نقلا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وعلى المستوى الأوروبي، تمثل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 99% من إجمالي الشركات، وتسهم بنسبة 54% من القيمة المضافة و65% من العمالة في قطاع الأعمال غير المالي في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات المفوضية الأوروبية لعام 2024.

وتبرز هذه المؤشرات الأهمية الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين، والدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات الاستثمارية والتجارية في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتوسيع الأسواق.

وتركز الجلسة على تحويل احتياجات الشركات الأوروبية إلى فرص تعاون مع الشركات الأردنية والجامعات ومؤسسات البحث التطبيقي، والاستفادة من الكفاءات الفنية والقدرات الابتكارية في الأردن لتطوير منتجات وتقنيات جديدة وتعزيز التنافسية.

- شراكات لمواجهة التحديات الاقتصادية

وتشير الوثيقة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بتغير السياسات التجارية وتصاعد المنافسة والضغوط على قدرتها التنافسية، ما يدفعها إلى البحث عن شراكات دولية توفر قدرات إضافية بكلف تنافسية وتفتح أسواقا جديدة.

وبحسب مسح أجراه بنك التنمية الألماني (KfW) في كانون الثاني 2026، توقع 30% من الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة النشطة دوليا انخفاض مبيعاتها الخارجية خلال السنوات الثلاث التالية، وهو ما يعزز أهمية البحث عن نماذج تعاون تجاري واستثماري جديدة.

وتستعرض الجلسة تجربة الشركات الألمانية المتوسطة المعروفة باسم (Mittelstand)، بما فيها الشركات المتخصصة التي تتمتع بخبرات تقنية وقدرات ابتكارية ومكانة متقدمة في الأسواق الدولية، باعتبارها نموذجا يمكن الاستفادة منه في تطوير الشراكات مع الشركات الأردنية.

وترى الوثيقة أن الأردن يوفر فرصا للشركات الأوروبية للاستفادة من الكفاءات الفنية والجامعات ومؤسسات البحث التطبيقي، إلى جانب العلاقات التجارية القائمة مع الأسواق المجاورة، بما يتيح تطوير شراكات في تقديم الخدمات والبحث المشترك وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة.

وتتيح هذه الشراكات للشركات الأوروبية الجمع بين خبراتها الفنية وعلاقاتها التجارية مع قدرات الشركات الأردنية ومعرفتها بالأسواق المحلية والإقليمية، فيما توفر للشركات الأردنية فرصا لاستقطاب الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير وظائف تتطلب مهارات متخصصة.

وتؤكد الوثيقة أن تحقيق هذه الفرص يتطلب تطوير نماذج شراكة مجدية تجاريا، واستثمارات مستمرة في المهارات والقدرات التشغيلية، إلى جانب توافر التمويل والدعم المؤسسي اللازم لنمو الشركات.

- تسليط الضوء على أول صفقة لصندوق ريادة الأعمال الاجتماعية

وتتضمن الجلسة تسليط الضوء على أول صفقة ضمن صندوق ريادة الأعمال الاجتماعية (Social Entrepreneurship Fund - SEF)، لعرض دور التمويل في دعم نمو الشركات وتحقيق أثر اجتماعي وبيئي.

وبحسب البرنامج المقترح، تشارك مديرة شؤون الشرق الأوسط في المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، هنريكه تراوتمان، والشريك الإداري في شركة Anara Impact Capital، نافذ دقاق، في استعراض الصفقة وعلاقتها بفرص الاستثمار والشراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي طرح هذه الصفقة ضمن محور يركز على دور التمويل المؤسسي والاستثماري في تمكين الشركات من التوسع، وتطوير نماذج أعمال تجمع بين الجدوى التجارية وتحقيق أثر اجتماعي وبيئي.

وتتناول الجلسة كذلك آليات تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل، وتعزيز دور المؤسسات المالية والتنموية في دعم التوسع التجاري والاستثماري، وتجاوز التحديات التي تواجه إقامة شراكات دولية مستدامة.

- فرص استثمارية في التكنولوجيا الخضراء وإعادة التدوير

وتخصص الجلسة محورا لعرض فرص استثمارية مختارة في مجال التكنولوجيا الخضراء، تتضمن حالتين استثماريتين تستهدفان استقطاب شركات ومستثمرين وشركاء يمتلكون التمويل أو التكنولوجيا أو الخبرة الفنية اللازمة لتطوير المشاريع.

وتشير الوثيقة إلى أن الفرص قد تشمل مشاريع في إعادة تدوير المنسوجات، إلى جانب نماذج أعمال أخرى في التكنولوجيا الخضراء، مع التركيز على توضيح الجدوى التجارية لكل فرصة ومرحلة تطويرها ومتطلبات تنفيذها.

وتتضمن العروض التعريف بالاحتياجات التمويلية والتكنولوجية والفنية للمشاريع، وفرص الوصول إلى الأسواق، بما يتيح للشركات الأوروبية تقييم إمكانات المشاركة فيها وتطوير شراكات مع الشركات الأردنية.

ومن المقرر أن تستعرض مستشارة تطوير القطاع الخاص وكفاءة الموارد في مشروع العمل الأخضر في المؤسسات (GAIN) التابع للتعاون الدولي الألماني (GIZ)، جمانة عابدين، الفرص الاستثمارية المختارة ومتطلبات تحويلها إلى مشاريع قابلة للتطوير.

وتهدف المناقشات إلى ربط احتياجات الشركات والمستثمرين الأوروبيين بفرص استثمارية محددة في الأردن، وتحديد الجهات القادرة على المساهمة في تمويل المشاريع أو توفير التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتنفيذها.

- تعاون بين الشركات الأوروبية والجامعات الأردنية

وتشمل الجلسة عرض نموذجين لشراكات قائمة بين شركات أوروبية صغيرة ومتوسطة وجهات أردنية من القطاع الخاص أو الجامعات ومؤسسات البحث، بهدف استعراض القيمة التجارية لهذه الشراكات وآليات تنفيذها والتحديات التي واجهتها.

وبحسب البرنامج المقترح، يشارك المدير الإداري لمجموعة Hadi-Plast، كارستن أنغر، والمؤسس والمدير الإداري لشركة Power I.D. الألمانية، المهندس ناصر أبو دقة، في استعراض تجارب عملية للتعاون بين الشركات الأوروبية والجهات الأردنية.

وتركز العروض على كيفية الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات البحثية الأردنية في تطوير المنتجات والخدمات، وتعزيز الابتكار وتحويل نتائج التعاون إلى فرص تجارية واستثمارية.

كما تتناول الدروس المستفادة من التجارب القائمة، والمتطلبات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي والبحث التطبيقي في الأردن وأوروبا.

ويتضمن برنامج الجلسة مشاركة ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، لبحث فرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الشراكات الاستثمارية بين الأردن وأوروبا.

وبحسب قائمة المتحدثين المقترحة، تشارك مديرة الشبكة الإقليمية لتمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنجيلا ساكس، إلى جانب مسؤولة السياسات في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، إيزابيل أولما، في الجلسة الافتتاحية.

كما يتضمن البرنامج مشاركة مدير الأسواق الدولية في الجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (BVMW)، راينهولد فون أونغرن شتيرنبرغ، ورئيس قسم التوريد والأسواق في مكتب تشجيع الاستيراد (IPD)، توماس ديرشتات.

ويشارك في النقاش، وفق البرنامج، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، غالب محمد حجازي، والمدير الرئيسي في مجموعة تمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خالد الصاحب.

وتتناول المناقشات التحديات المشتركة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن وأوروبا، واحتياجاتها للنمو والتوسع، ودور التعاون الدولي والتمويل والدعم المؤسسي في تعزيز قدرتها على المنافسة.

كما تبحث الآليات العملية لتأسيس شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، وتسهيل ارتباط الشركات الأردنية بالموردين والمستثمرين والشركاء الأوروبيين.

وتستهدف الجلسة تحقيق مخرجات عملية تشمل عرض نماذج تعاون قابلة للتطوير بين الشركات الأردنية والأوروبية، والتعريف بفرص استثمارية محددة في التكنولوجيا الخضراء، وتوضيح احتياجات كل مشروع من التمويل والشركاء والخبرات الفنية.

وتتضمن النتائج المتوقعة تسجيل اهتمام أولي مؤهل من المستثمرين والشركات بالفرص المطروحة، والبدء بمناقشات متابعة خلال 30 يوما من انعقاد المؤتمر، وفقا للوثيقة.

كما تسعى الجلسة إلى تعزيز معرفة الشركات بآليات التمويل والدعم المؤسسي المتاحة، وتحديد الشراكات التي يمكن البناء عليها لتطوير مشاريع استثمارية مشتركة.

وتأتي هذه المناقشات ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتوسيع دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، والاستفادة من الفرص المتاحة في الابتكار والتكنولوجيا الخضراء والأسواق الإقليمية والدولية.