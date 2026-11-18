خبرني - تبادل الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، التحية في مدينة شنجن الصينية، الأربعاء، عشية اجتماع ثلاثي مرتقب يجمع قادة الدول الثلاث على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في لقاء هو الأول من نوعه على هذا المستوى.

وأظهرت لقطات مصورة ترامب وبوتين وهما يتصافحان، قبل أن يتبادلا عبارات المجاملة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال مراسم استقبال في إطار قمة "أبيك"، أعقبتها صورة جماعية للقادة.

ووصل ترامب إلى شنجن، الأربعاء، قادما من العاصمة الفلبينية مانيلا، في أول جولة دولية له منذ هزيمة حزبه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فيما استقبله شي جين بينغ شخصيا في المطار، في خطوة غير معتادة، إذ يتولى كبار المسؤولين الصينيين عادة استقبال الزعماء الأجانب.

ومن المقرر أن يعقد القادة الثلاثة اجتماعهم الخميس، في قمة توصف بالتاريخية، وسط تباين في مواقف واشنطن وموسكو وبكين إزاء عدد من الملفات الدولية، وفي مقدمتها نزع السلاح النووي والحرب الروسية الأوكرانية وإيران، إلى جانب القضايا الاقتصادية.

الحد من التسلح النووي في صدارة الملفات

وتأتي القمة في وقت تتزايد فيه الخلافات بشأن مستقبل الحد من التسلح النووي، عقب انتهاء العمل بمعاهدة "نيو ستارت" الأميركية الروسية في شباط الماضي، والتي كانت آخر اتفاق قائم بين البلدين للحد من الأسلحة النووية.

وتطالب واشنطن بإشراك بكين في أي اتفاق جديد للحد من الترسانات النووية، معربة عن قلقها إزاء التوسع السريع في الترسانة النووية الصينية.

في المقابل، تشدد الصين على ضرورة أن تخفض الولايات المتحدة وروسيا ترسانتيهما النوويتين الضخمتين قبل الدخول في مفاوضات بشأن مخزونها من الأسلحة النووية.

وكان ترامب دعا، عقب انتهاء العمل بمعاهدة "نيو ستارت"، إلى التوصل إلى "اتفاق أفضل" يشمل الصين، التي رفضت الانضمام إلى مفاوضات نزع السلاح النووي.

وفيما يتعلق باحتمال عقد محادثات ثنائية بين ترامب وبوتين، اللذين لم يلتقيا منذ اجتماعهما في ألاسكا في آب 2025، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للتلفزيون الروسي الرسمي إن التواصل بين الرئيسين سيتم على الأرجح "بشكل غير رسمي".

مخاوف من إعادة رسم مناطق النفوذ

وأثار الإعلان عن القمة الثلاثية مقارنات بمؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي، وأسهم في رسم ملامح نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وتحديد مناطق النفوذ بين القوى الكبرى.

وأصبح مؤتمر يالطا لاحقا رمزا للتفاهمات التي تعقدها القوى العظمى بشأن القضايا الدولية، وسط مخاوف من أن تأتي على حساب مصالح الدول الأصغر.

وأثار هذا التشبيه قلق عواصم أوروبية وآسيوية تخشى أن تتوصل القوى العسكرية الكبرى إلى تفاهمات بشأن الملفات الدولية دون مراعاة مصالح الدول الأخرى.