خبرني - نظّمت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ممثلة بعمادة شؤون الطلبة وكلية العلوم والآداب، محاضرة توعوية ضمن فعاليات "الأسبوع التوعوي الجامعي"، قدّمها عدد من المختصين من مديرية الأمن العام، بهدف تعزيز الوعي الأمني والفكري لدى الطلبة، وتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تمس أمن الفرد والمجتمع.

وتناولت المحاضرة جملة من الموضوعات، أبرزها العنف المجتمعي، ومخاطر المخدرات وآثارها، والجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب التعريف بالحقوق والإجراءات القانونية المتعلقة بمعاملات المواطنين، وسبل الوقاية والحماية من الممارسات التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.

وحضر المحاضرة عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور سامر البشير، وعميد كلية العلوم والآداب الأستاذ الدكتور كامل الخالد، إلى جانب عدد من ممثلي مديرية الأمن العام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع من الطلبة.

وأكد ممثلو مديرية الأمن العام أهمية تكثيف اللقاءات والبرامج التوعوية الموجهة للشباب، لما لها من دور في تعريفهم بالمخاطر التي تهدد أمن المجتمع، وتعزيز قدرتهم على التعامل معها والوقاية منها، مشيرين إلى حرص المديرية على نشر الثقافة الأمنية والوقائية، وتوسيع مجالات التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لحماية الشباب وتحصينهم بالمعرفة.

من جانبه، أكد عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور سامر البشير، مندوباً عن رئيس الجامعة، أهمية المحاضرة في تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الوطنية، ونشر ثقافة الوعي والوقاية ونبذ العنف، وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في تعزيز الأمن المجتمعي وتوحيد الجهود الوطنية.

ودعا البشير الطلبة إلى الاستفادة من المعلومات والخبرات التي قدمها المختصون، وتطبيق الإرشادات الوقائية في حياتهم اليومية، مثمناً جهود مديرية الأمن العام وتعاونها المستمر مع الجامعة.

وتخللت المحاضرة فقرة تعريفية بعينات من المواد المخدرة، أُتيحت خلالها الفرصة للطلبة للتعرف عليها عن قرب والاطلاع على أشكالها ومخاطرها، بما يسهم في رفع مستوى إدراكهم لأساليب انتشار هذه الآفة وطرق الوقاية منها، كما ركزت على أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ السلوك الواعي والإيجابي لدى الطلبة.