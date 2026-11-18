خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إغلاق نفق عبدون مؤقتاً، مساء اليوم، وذلك لغايات تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتحديث الإنارة الداخلية للنفق، بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة المرورية وتحسين الرؤية لمستخدمي الطريق.

وأوضحت الامانة أن الإغلاق يأتي ضمن أعمال الصيانة والتطوير الهادفة إلى رفع كفاءة الإنارة داخل النفق، وتعزيز شروط السلامة العامة، مشيرة إلى أن التحويلات المرورية اللازمة سيتم تنفيذها في الموقع، بالتعاون والتنسيق مع إدارة السير، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المركبات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

ودعت الأمانة، من خلال دائرة عمليات المرور، السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والشواخص التحذيرية، واتباع توجيهات رقباء السير، واستخدام الطرق البديلة تفادياً للازدحامات المرورية.

وأشارت الى انها تحرص على تنفيذ هذه الأعمال بما يضمن تعزيز السلامة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطريق.

