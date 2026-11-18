خبرني - أعلنت جمعية أمينا للتعليم والتدريب المهني فتح باب التقديم لمنح تدريبية ضمن برنامج «من الرعاية إلى الريادة» (From Care to Career)، بدعم من كندا عبر صندوق كندا للمبادرات المحلية، وبالشراكة مع السفارة الكندية في الأردن.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب والشابات من اكتساب مهارات مهنية متخصصة في مجال تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، وربط التدريب المهني بريادة الأعمال، بما يفتح أمامهم فرصا جديدة للعمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأوضحت الجمعية أن البرنامج يأتي بالتزامن مع أسبوع الريادة العالمي 2026، ويسعى إلى تحويل المهارات المهنية إلى فرص عمل مستدامة، وتعزيز الشمول الاقتصادي.

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