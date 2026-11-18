خبرني - كرّمت نقابة المهندسين الأردنيين الفائزين في برنامج الاحتضان الريادي «ENG STARTUP 2026 – From Ideas to Impact»، الذي نفّذه مركز رواد الأعمال المهندسين «رام»، على مساري الأفراد والشركات الناشئة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم برعاية نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشة، الذي أكد أن دعم ريادة الأعمال الهندسية يأتي في مقدمة أولويات النقابة، انطلاقاً من إيمانها بقدرة المهندس الأردني على أن يكون صانعاً لفرص العمل، لا باحثاً عنها فحسب.

وأشار غوشة إلى أن النقابة ماضية في توسيع برامج الاحتضان والتدريب، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والجامعات، بهدف تحويل الأفكار الهندسية إلى مشاريع إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مهنئاً الفائزين وجميع المشاركين في البرنامج.

من جانبه، قال رئيس مركز رواد الأعمال المهندسين «رام» المهندس معتز غازي العطين إن البرنامج يشكل امتداداً لمسيرة المركز في دعم الابتكار وريادة الأعمال الهندسية منذ تأسيسه، موضحاً أن المركز نفذ ستة برامج احتضان وأكثر من 100 ورشة متخصصة، إلى جانب إعداد عدد من الدراسات، وذلك بالشراكة مع أكثر من 20 شركة ومؤسسة.

وأضاف أن أكثر من 4 آلاف مهندس ومهندسة تلقوا تدريباتهم في المركز، فيما تجاوزت قيمة الدعم والتمويل والجولات الاستثمارية التي حصلت عليها المشاريع المشاركة في برامجه 400 ألف دينار، من خلال الشراكات التي أقامها المركز مع الجهات الداعمة.

واستعرض العطين أبرز محطات المركز، ومن بينها تنظيم مؤتمر «ENG-X360» الذي استقطب أكثر من 500 مهندس ورائد أعمال، وافتتاح حاضنة «رام» بدعم من شركة «أورنج» لتوفير مساحات عمل مجانية للمهندسين، إلى جانب احتضان 30 مشروعاً في النسخة الأولى من البرنامج من أصل 131 طلب مشاركة.

وأشار إلى أن المركز نظم كذلك ملتقى للريادة جمع أكثر من 700 مهندس ورجل أعمال، بمشاركة 22 مركزاً للابتكار من الجامعات الأردنية.

وأكد العطين أن ارتفاع أعداد المتقدمين للبرنامج في نسخته الحالية يعكس الثقة المتزايدة ببرامج المركز، لافتاً إلى أن جميع المشاركين اكتسبوا معارف وخبرات وشبكة علاقات من خلال رحلة الاحتضان، وأن أبواب المركز ستبقى مفتوحة أمامهم لمواصلة تطوير مشاريعهم، مثمناً جهود لجنة إدارة المركز في إنجاح البرنامج.

واستهدف البرنامج المشاريع الريادية المستدامة في قطاعات المياه والطاقة والغذاء والاستدامة، من خلال توفير التدريب المتخصص والإرشاد المباشر والتشبيك مع المستثمرين والشركاء، إلى جانب إتاحة فرص التمويل للمشاريع المتميزة.

وشهدت النسخة الحالية إقبالاً واسعاً، إذ تقدم للمشاركة 226 رائد أعمال وصاحب شركة ناشئة، قُبل منهم 75 مشاركاً، فيما وصلت 20 مشروعاً إلى مرحلة التحكيم، بعد رحلة احتضان وتطوير استمرت ثلاثة أشهر. وتولت لجنة تحكيم محايدة تقييم المشاريع، بعد تقديم أصحابها عروضاً تعريفية بمشاريعهم، بما يضمن الشفافية والنزاهة في اختيار الفائزين.

وفاز على مسار الشركات الناشئة مشروع «Recycle of CO2»، الذي يطور فلترًا يحوّل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات الاحتراق في المصانع إلى سماد عضوي صلب، ومشروع «عدادك» الذي يوظف الحساسات الذكية للكشف الفوري عن تسربات المياه والحد من الهدر، ومشروع «مزرعتي» الذي يقدم نظاماً ذكياً للكشف المبكر عن أمراض المحاصيل وتنفيذ عمليات الرش بدقة، بما يسهم في توفير المياه والمبيدات.

وعلى مسار الأفراد، فازت مشاريع «أديمي» (ADEME)، وهي منصة لتقييم الأراضي وتقدير قيمتها وكشف أثرها البيئي دعماً للقرارات العمرانية، و«عمّان ترانزيت» (Amman Transit)، وهو تطبيق لتخطيط الرحلات والتنقل داخل العاصمة، و«استوديو خامة» (Khameh Studio)، وهو مشروع من محافظة معان يعيد توظيف النفايات في إنتاج الأثاث والقطع الفنية المستوحاة من التراث.

كما مُنحت جوائز إضافية بقيمة 500 دينار لكل من مشاريع «Green Planet Foundation»، و«زيت وصابون»، و«لينك أوت»، و«كرافت ريزن»، فيما حصل مشروع «دراجون» على جناح عرض بقيمة 3 آلاف دينار.

وفي ختام الحفل، كرّم المركز مدربي البرنامج، وهم: د. ليث القهيوي، ود. هزار الحمود، وأ. محمد تملي، ود. بلال الوادي، وأ. علا الحلبوني، وم. أحمد فارس، وأ. أحمد درّس، وم. أحمد أبو صليح، وأ. دانا النجار، وأ. معاذ خليفات، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم والشركاء الداعمين.

وبحضور أعضاء مجلس النقابة م.صالح الغويري، م.هيثم شقره ، م. محمد الحباشنة ، م.سمير الخطيب وأمين عام النقابة م. علي ناصر ، والشركاء والخبراء والعاملين في بيئة ريادة الأعمال.

وبذكر أن القيمة الإجمالية للمنح والجوائز المقدمة للفائزين بلغت 13 ألف دينار، بدعم من شركاء البرنامج.

