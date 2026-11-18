خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، إن مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي أُطلق الأربعاء برعاية ملكية سامية، يعد أكبر مشروع استراتيجي في تاريخ المملكة، ومن أضخم مشاريع تحلية المياه ونقلها في المنطقة والعالم.

وأضاف حسان، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المشروع يمثل خطوة تاريخية وضرورية لتعزيز الأمن والاستقلال المائي في الأردن، ولمستقبل المملكة وأجيالها.

وأعرب عن اعتزازه بهذه الخطوة، مشيرا إلى أنها ثمرة جهود كبيرة، واحترام عالمي مرموق يحظى به الأردن وقيادته الهاشمية.

ووجه حسان الشكر إلى الشركاء الذين أسهموا في دعم تنفيذ المشروع، خصوصا الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا، وجميع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين.

كما أعرب عن تطلعه إلى تعاون مثمر مع شركة "ميريديام" بصفتها المطور الرئيس للمشروع، وشركة "سويز" بصفتها الشريك الفني والتشغيلي.