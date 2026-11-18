خبرني - مدّد النجم الدولي التركي الشاب أردا غولر عقده مع ريال مدريد الإسباني حتى 2032، وفق ما أعلن النادي الملكي الأربعاء.

وقال نادي العاصمة في بيان "اتفق ريال مدريد وأردا غولر على تمديد عقد لاعبنا الذي سيبقى مرتبطا بالنادي حتى 30 حزيران 2032".

وانضم غولر الذي خاض مع بلاده 38 مباراة حتى الآن رغم أعوامه الـ21، إلى ريال مدريد في تموز 2023 وهو في الثامنة عشرة من عمره.

وخلال أربعة مواسم بقميص الفريق، خاض 126 مباراة وأحرز خمسة ألقاب وجميعها في 2024 توزعت بين دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس إنتركونتيننتل، الكأس السوبر الأوروبية، والكأس السوبر الإسبانية.

وبات غولر من الركائز الأساسية هذا الموسم في تشكيلة المدرب الجديد-القديم البرتغالي جوزيه مورينيو، مسجلا أربعة أهداف مع 7 تمريرات حاسمة في 14 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وفي أيلول الماضي، نال التركي جائزة أفضل لاعب واعد في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.